Un golpe accidental con la raqueta, no fue impedimento para que el español Rafael Nadal venciera a Fabio Fognini,en la segunda ronda del US Open.



El tenista, de 36 años, tuvo que remontar un flojo comienzo para vencer al tenista italiano en cuatro sets 2-6 6-4 6-2 6-1 este jueves en el estadio Arthur Ashe.

La victoria llegó después de un momento de susto en el que sería el último set, que dejó ensangrentado al 22 veces campeón de Grand Slam.



(Le recomendamos leer: Daniel Galán terminó su aventura en el US Open: afuera en tercera ronda)



El accidente ocurrió cuando el español se estiró para devolver un lanzamiento de revés de su contrincante y la raqueta rebotó en el piso y le golpeó la cara.



Nadal se agarró inmediatamente la nariz y se ubicó junto a la silla del árbitro, dejando ver la sangre que comenzaba brotar.

El tenista necesitó de un tiempo prudencial para recibir atención médica y regresar al juego. Tras la victoria, Nadal no le dio importancia a la lesión y dijo sentir “un poco de dolor, sinceramente, pero bien".



(Puede leer: Victoria Azarenka: la crítica le llueve por acción en el US Open, video)



"(Fue) solo un golpe fuerte. Al principio, pensé que me había (roto) la nariz porque fue un golpe al principio. Fue muy doloroso", explicó Nadal a los medios.



Superado el accidente, el español se medirá en la tercera ronda del US Open contra el francés Richard Gasquet.

Más noticias

James Rodríguez: ¿hubo interés del Valencia por contratarlo? Toda la verdad



Egan Bernal: esta es la razón por la que volverá a ser operado



Kylian Mbappé: una famosa modelo transgénero sería su nueva pareja



REDACCIÓN EL TIEMPO