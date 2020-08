Drástica decisión de Rafael Nadal sobre el US Open

El Abierto de Estados Unidos recibió un gran golpe este martes, luego de que el tenista español Rafael Nadal hiciera un anunció relacionado con la actuación en este certamen.

Nadal dijo en sus redes sociales que no irá al US Open, "tras pensarlo mucho", haciendo hincapié en la "complicada situación sanitaria en todo el mundo con casos de covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control".



"Esta es una decisión que no quería tomar, pero en este caso sigo a mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar", señala Nadal.



El número dos del mundo, explica que "al día de hoy" la situación es "complicada para hacer torneos, y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo que verán millones de fans por TV o en las plataformas digitales", remarca.

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad



Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, agradece "los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos", aunque matiza: "Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar (por la crisis sanitaria del coronavirus) es una barbaridad".



La renuncia del mallorquín a jugar en el torneo que ganó el pasado año al derrotar en la final al ruso Daniil Medvedev, coincide con la cancelación del Mutua Madrid Open que se iba a celebrar del 12 al 30 de septiembre.



DEPORTES

Con Efe

