Nadal recupera el trono del tenis mundial

Rafael Nadal recuperó el trono del tenis mundial en la lista de la ATP publicada este lunes, desbancando a Novak Djokovic, que tendrá su última oportunidad de finalizar el año como número 1 en el Masters de Londres, donde el español no tiene asegurada la participación por su lesión abdominal.

El español había entregado el número 1 a Djokovic hace prácticamente un año, el 29 de octubre de 2018, tras renunciar a jugar el Masters 1000 de París y el Masters de Londres debido a las lesiones. Otra vez los problemas físicos pueden marcar su reinado.



El sábado anunció su retirada del Masters 1000 de París, antes de disputar las semifinales, debido a un problema abdominal. Djokovic ya le esperaba en la final, que ganó con autoridad al canadiense Denis Shapovalov.



"De momento debo recuperarme y en función de eso se verá el calendario. Esperamos que pueda jugar en Londres (Masters, 10-17 noviembre), es el objetivo. Pero no puedo especular, en este momento mi único objetivo es recuperarme", señaló el sábado.



Hasta el lunes 18 de noviembre Nadal tiene asegurado el número 1, lo que le servirá para llegar a las 200 semanas en total en el puesto de honor. Por delante quedan Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Djokovic (275), Ivan Lendl (270) y Jimmy Connors (268). Djokovic, que ganó por quinta vez en París, ha perdido su puesto debido a que se le restan por adelantado los puntos que ganó el año pasado en Londres.



El serbio tiene ahora 8.945 puntos, mientras que Nadal alcanza los 9.585. Les sigue en el ranking el suizo Roger Federer, en un podio de la ATP formado por tres leyendas que suman 55 torneos del Grand Slam (20 Federer, 19 Nadal y 16 Djokovic). La continuidad de Nadal en el N.1 dependerá de lo que ocurra en el Masters de Londres. En caso de no jugar, perderá esta posición si Djokovic gana el trofeo o alcanza la final con dos triunfos en los tres partidos de la primera fase.



"Hay todavía una opción si gano todos mis partidos en Londres, por lo que tengo que jugar bien. Ya lo he hecho en el pasado, me gusta jugar allí", declaró el serbio, que ha ganado el torneo que cierra la temporada en cinco ocasiones.



Si finalmente Nadal puede disputar el torneo que reúne a los mejores, uno de los pocos que falta en su palmarés, sus opciones de finalizar 2019 como el mejor se multiplicarían, aunque todo dependerá de las victorias y derrotas que coseche, comparadas con el balance de Djokovic.



Manteniendo el N.1 tras el Masters, sería la quinta temporada en la que Nadal finaliza como el mejor (antes en 2008, 2010, 2013 y 2017), igualando a Federer (2004, 2005, 2006, 2007 y 2009) y Djokovic (2011, 2012, 2014, 2015 y 2018).



AFP