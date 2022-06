Las especulaciones sobre un eventual retiro del tenis de Rafael Nadal cada día toman más fuerza en el mundo del deporte, pero nada está dicho.

Una vez terminado el Roland Garros, en el que ganó su título 14, Rafael Nadal habló y advirtió que ese pudo haber sido su último partido en el certamen.



(Sergio Higuita, extraordinario: segundo en la Vuelta a Suiza 2022)

(Santiago Buitrago, sin miedo para pelear el liderato en el Bahrain)

Poco habla del tema



Nadal no se ha referido, de frente al tema, no ha dicho que se retira, pero sus allegados han dado pistas de que muy pronto anunciará su adiós.



¿A qué se dedicará? No se sabe, pero en el último tiempo se le ha visto dedicado a otras actividades, sociales y deportivas. Nadal no ha confirmado que va a ser padre, noticia que explotó la semana pasada y que aumenta la opción de su retiro.



El golf es otra de sus pasiones y señalan que ese sería el próximo camino del español. El tenista número 4 del mundo ha finalizado en la quinta posición del campeonato absoluto de golf de Baleares, con un total de 154 golpes en las dos jornadas completadas en los campos de la localidad mallorquina de Son Servera.



Nadal, que cada vez que puede juega al golf, una de sus pasiones, entregó este domingo una tarjeta con 78 golpes, 6 por encima del par del campo y 4 más que Marc Bisellach, vencedor del torneo.

Buen tino

El reciente vencedor por decimocuarta vez de Roland Garros, donde sumó su vigésimo segundo Grand Slam que exhibe en su palmarés, finalizó el recorrido con tres dobles 'bogeys' (2 golpes por encima del par del hoyo), un 'bogey' y tres 'birdies' (golpe bajo par).



El resto los solventó igualando cada uno de los pares de los hoyos. Nadal cambió la raqueta por los palos de tenis tras ejercitarse, de lunes a viernes de esta semana en las pistas de hierba del Mallorca Country Club.



Su objetivo era comprobar sus sensaciones tras el tratamiento a la lesión crónica que recibió en Barcelona dos días después de ganar Roland Garros.



Según declaró en rueda de prensa, esa sensaciones son positivas y anunció que este lunes viajará a Londres para participar en el torneo de exhibición de Hurlingham, donde coincidirá con el serbio Novak Djokovic y el murciano Carlos Alcaraz.



Precisó, asimismo, que si no se resiente del pie dañado jugará en Wimbledon, un torneo que ha ganado en 2008 y 2010 y en el que no compite desde 2019.

Rafael Nadal Balearic Golf Şampiyonasını 5. olarak tamamlamış, yarın #Wimbledon

için Londra'ya hareket edecek.pic.twitter.com/an7A74CiDD — Dodikan #Tennis (@DogukanDilber_) June 19, 2022



(Nairo Quintana: quinto 'Top' seis y listo para el Tour de Francia)

(Sergio Higuita: claro y de frente con su actuación en la Vuelta a Suiza)



Deportes