Rafael Nadal puso fin a un año de calvario y volvió con todo

A los 37 años, tras haber superado una severa lesión (e intervención quirúrgica) de cadera y 349 días después de su último partido en singles, Rafael Nadal, una leyenda del mundo del tenis, volvió a competir oficialmente en forma individual en un torneo, lo hizo en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane (Australia).

El español derrotó por 7-5 y 6-1 al austriaco Dominic Thiem (98 del mundo), tras un juego de 1 hora y 23 minutos. Ahora, en los octavos de final se medirá contra el australiano Jason Kubler ( horario sin definir al cierre de esta edición), que batió a Aslan Karatsev por 6-4, 6-7 (4-7) y retiro.

Un regreso esperado

El público pobló el Pat Rafter Arena, el escenario central del certamen australiano, para disfrutar del regreso del Matador. Y, allí, sobre la superficie dura azulada, la misma del Abierto de Australia, se vivieron momentos de emoción ante cada punto obtenido por Rafa, que lució en muy buenas condiciones.



El saque (logró el 67 por ciento de los primeros, con un 90 por ciento de puntos ganados con ese primer servicio) y el revés cruzado, una marca registrada durante su riquísima carrera, fueron, probablemente, sus mejores impactos frente a Thiem, que había superado la clasificación.



El 18 de enero de 2023 era una fecha grabada en la memoria de los fanáticos del tenis: ese día habían visto en acción a Nadal por última vez en un desafío de singles, perdiendo contra el tenista estadounidense Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia. Desde ese momento, el mallorquín atravesó una verdadera pesadilla.



Las lesiones volvían a tocar a su puerta. Veinte problemas físicos en su carrera y siete desde el 2021 complicaban el prometedor 2023 de Rafa Nadal. “Estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo”, señaló tras e duelo del 2023.

Facebook Twitter Linkedin

Rafa Nadal Foto: EFE

Todo parecía indicar que se trataba de un problema muscular en la zona de la cadera, pero los exámenes médicos le mostraron otra realidad: la resonancia magnética arrojó una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco, un músculo de la zona abdominal que conecta la columna vertebral con las piernas. “Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria”, afirmó en sus redes sociales.



Sin embargo, nadie se imaginó que esa lesión lo iba a borrar de las pistas en todo el año, su cuerpo volvía a fallarle y las alarmas de un posible retiro se encendían, pero –en otro capítulo de resiliencia– logró superar la lesión. “Yo no estoy pensando en mi retirada. Creo que vosotros sí, porque así me lo demostráis semana tras semana en cada rueda de prensa. Pero yo seguiré respondiendo lo mismo cada vez que me preguntéis”, dijo antes del inicio del torneo.



El campeón de 22 grand slams individuales, cuyo nivel era una incógnita, mostró que aún tiene tenis en su raqueta contra Thiem, exnúmero 3 del escalafón y ganador del Abierto de los Estados Unidos en 2020.

Facebook Twitter Linkedin

Rafa Nadal Foto: EFE

Cualquier persona que no haya seguido la actualidad tenística del último año no hubiese dicho que Nadal no había vuelto a jugar desde su derrota en enero de 2023. Tras un primer set igualado, resuelto con un break para el español en el juego en el que Thiem servía para forzar el tie-break, Nadal subió su nivel en el segundo set y, con dos quiebres, liquidó el partido. El 14 veces campeón de Roland Garros se mostró muy sólido con su servicio, sin conceder una sola ocasión de quiebre.

“El primer set fue igualado, con los dos sacando bien y ganando nuestros servicios. Hice el break con 6-5 y eso hizo la diferencia. Honestamente, sé que Dominic ha tenido también momentos muy duros por las lesiones, por lo que estoy feliz de verlo en la cancha y le deseo lo mejor para la temporada”, señaló tras culminar su victoria.

Puntazo de Nadal

El triunfo de Nadal le sirvió, además, para convertirse en el cuarto jugador con más victorias en el ATP Tour y llegó a las 1.069, rompiendo la igualdad que mantenía con el checo nacionalizado estadounidense Ivan Lendl. Por delante del español están Novak Djokovic (1.089), Roger Federer (1.251) y Jimmy Connors (1.274).



En el último día de 2023, Nadal ya había tenido la oportunidad de competir en el ATP de Brisbane, pero en dobles, como para empezar a calentar el motor corporal. En pareja con su compatriota Marc López, segundo entrenador y excompañero de medalla dorada olímpica en Río de Janeiro 2016, habían perdido por un doble 6-4 frente a los locales Jordan Thompson y Max Purcell. Pero ahora el desafío fue distinto y logró sobreponerse. Con Federer retirado, el tenis y sus fanáticos sonríen por haber recuperado a una de sus grandes leyendas.

Un cierre triunfal

“Es un día emocionante para mí después de uno de los años más duros de mi carrera. Tuve la oportunidad de superarlo y jugar enfrente de un público increíble y jugar, creo, a un nivel muy positivo”, expresó Nadal luego de vencer a Thiem.



Con la victoria en la primera ronda logra sumar 25 puntos para el escalafón mundial y pasar, en el registro en vivo, desde el puesto 672 hasta el 541 (escalará 131 casillas).

“Tuve la suerte de recibir miles de mensajes durante el último año y tener a grandes personas rodeándome cada día y eso hace la diferencia, sin duda. Eché de menos sentirme sano, eché de menos sentirme competitivo y jugar ante unas tribunas llenas como estas”, apuntó Nadal, que se medirá por primera vez ante Kubler.



LA NACIÓN

ARGENTINA

GDA​

Más noticias de deportes