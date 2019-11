Nadal, malas y buenas noticias en su estreno en el Masters

El alemán Alexander Zverev sometió a un duro correctivo al español Rafael

Nadal en el estreno este lunes del número 1 del tenis mundial en el Masters, torneo que el balear busca ganar por primera vez en su carrera. La buena noticia para el español es que aseguró que no sintió dolor abdominal.

Zverev, número 7 de la ATP y vigente campeón del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, se impuso por 6-2 y 6-4 en una hora y 24 minutos de juego.



En el otro partido del grupo 'André Agassi', el griego Stefanos Tsitsipas, número 6 mundial, batió por primera vez en su carrera al ruso Daniil Medvedev (N.4), por 7-6 (7/5) y 6-4.



En el imponente O2 de Londres, Nadal, que regresaba a las pistas tras su baja en París-Bercy por un problema abdominal, no tuvo opción ante un Zverev que se mostró infalible con su servicio e implacable con un repertorio de golpes que rozó la perfección.



Zverev nunca había vencido a Nadal, pero el partido apenas estuvo igualado en los cuatro primeros juegos, donde los dos jugadores conservaron su servicio. Pero el alemán rompió el servicio de Nadal en el quinto juego y encadenó seis juegos seguidos, que le sirvieron para cerrar el primer set (6-2) y ponerse en ventaja en el segundo (2-0).



Nadal trató de alargar el partido y poner en aprietos al rival, pero Zverev mantuvo la ventaja para cerrar el segundo parcial con 6-4. El próximo miércoles, Nadal está obligado a ganar a Medvedev, al que derrotó en la última final del US Open, para mantenerse con opciones de clasificación para las semifinales que le puede garantizar acabar la temporada como número 1, en pugna con el serbio Novak Djokovic, que este martes podría meterse ya entre los cuatro mejores si derrota al austriaco Dominic Thiem.



Para Rafael Nadal la única "nota positiva" que hubo en la derrota ante el alemán fue que no tuvo dolor en el abdominal, zona que le obligó a retirarse del Masters 1.000 de París-Bercy hace escasos días.



Así lo explicó el balear en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que cayó ante el germano por 6-2 y 6-4. "No ha habido problema con el abdominal. No he tenido dolor. Zverev jugó bien y yo mal. Podría buscar razones y excusas, pero lo que importa es que necesito jugar mucho mejor en dos días. Sabíamos que el inicio iba a ser difícil. Hay que ser positivo y competitivo, algo que no he sido hoy".



