A tres semanas de Roland Garros (22 de mayo-5 de junio) y seis semanas después de una fisura en una costilla, Rafael Nadal pone al fin los pies en su superficie predilecta, la tierra batida, en el Masters 1000 de Madrid, donde Novak Djokovic seguirá buscando el ritmo.

El sorteo, realizado el viernes, situó a ambos primeros espadas en la misma parte del cuadro. La misma del nuevo prodigio Carlos Alcaraz, flamante N.9 del mundo a los 18 años, después de su título en Barcelona la semana pasada.



Nadal, cuyo último partido se remonta al 20 de marzo -la final perdida del Masters 1000 de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz un día después de su lesión en las costillas - saltará a la arena el miércoles, mientras que 'Djoko' y Alcaraz lo harán el martes. ¿Cómo encara el tenista mallorquín el torneo?

Le gusta el Real Madrid

"Estoy intentando tomarme estos días como un poquito de pretemporada, sin pensar que este torneo a lo mejor me viene muy justillo, es la realidad a nivel de preparación, hay que tomarlo de esta manera", afirmó.



Sin embargo, se conoció que Nadal le hizo una petición a la organzación del torneo, que no le programaran su partido a la misma hora del juego entre el Real Madrid y el Manchester City en la Liga de Campeones.



“A Rafa le gusta jugar de día en Madrid, ya que la pelota le bota más alto, y con la semifinal de Champions nos pidió no jugar a la misma hora que el partido”, señaló

la organización del certamen.



Deportes​