Rafael Nadal ofreció una conferencia de prensa este jueves en su academia de Manacor (Mallorca) para anunciar que no jugará el torneo de Roland Garros, del que es actual campeón y que ha ganado en catorce ocasiones.



(Le puede interesar: Camila Osorio se despidió del WTA 1.000 de Roma: así fue su partido vs. Haddad Maia)

El tenista aseguró que hará un alto en su carrera y soltó que el próximo año sería el de su retiro.

No va a Roland Garros

Facebook Twitter Linkedin

Rafael Nadal Foto: EFE/EPA/JAMES ROSS

El ganador de 22 títulos de Grand Slams disputó su último partido oficial el pasado mes de enero en la segunda ronda del Torneo de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald (perdió 6-4-6-4 y 7-5), derrota que le impidió revalidar su título de campeón del primer Gran Slam de 2023.



"No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses; los resultados han sido de primer nivel, pero mi día a día ha sido de un nivel muy bajo", dijo Nadal en su rueda de prensa.

'2024, mi último año'

Una lesión en el psoas ilíaco, de la que sigue recuperándose, le ha impedido disputar este año los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma.



"He ido encadenando lesión tras lesión. Eso se traslada al terreno personal. Hay que poner punto aparte. Me esforcé para recuperarme y no estoy preparado para competir al nivel que necesito. Voy a poner punto aparte a mi carrera. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando me sienta preparado físicamente podría ser un objetivo llegar a final de año e intentar jugar la Copa Davis e intentar encarar el año que viene con garantías, en lo que creo será mi último año. Es parar para enfrentar el último año de mi carrera", dijo el tenista.

🔴🎾 Rafa Nadal: "Intuyo que el próximo será mi último año"https://t.co/mGFJGmsc18 pic.twitter.com/6OsP8Flvht — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 18, 2023

"Estoy bien. Triste, me he perdido una temporada importante. Hace nada estaba preparado para luchar por lo importante, pero a nivel físico no es así. Uno tiene que aceptar las cosas. Puedes enfadarte, estar triste, pero miramos al futuro... Voy a darme la oportunidad de volver a competir, quiero que mi último año no sea de comparsa sino de alto nivel", puntualizó.





EFE

Más noticias de deportes