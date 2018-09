Rafael Nadal renuncia a la gira asiática para recuperar su rodilla

El español Rafael Nadal, número uno de la clasificación mundial de la ATP, ha anunciado en sus redes sociales que renuncia a la gira asiática, a los torneos de Pekín y Shanghái, "para recuperar la rodilla".

"Tuve que retirarme del partido de semifinales en el US Open y este pasado lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo", dice Nadal como introducción.



"Hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho", añade el tenista.



Para finalizar el jugador español afirma que lamenta "no poder estar con todos los fans en China que son tantos y con los organizadores de los torneos de Beijing y Shanghái que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo".

EFE