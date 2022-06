El español Rafael Nadal reveló, tras ganar su decimocuarto Roland Garros, que jugó infiltrado, que tras su partido de segunda ronda apenas podía andar y que a partir de la próxima semana se someterá a un nuevo tratamiento.

“El peor momento lo pasé tras el partido con (Corentin) Moutet, no podía andar. Por suerte, mi doctor estaba aquí y eso me ha permitido jugar infiltrado”, afirmó el mallorquín a la televisión pública francesa tras imponerse por 6-3, 6-3 y 6-0 al noruego Casper Ruud en la final.



Nadal, que con este suma 22 títulos del Grand Slam, aseguró que el problema que tiene en el pie izquierdo le está limitando.



“No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude”, indicó.



Pues bien, esas declaraciones no cayeron bien en el ciclismo y varios reconocidos pedalistas del planeta se han pronunciado sobre el tema, pues no están de acuerdo con eso.

Contra la pared

En el ciclismo, hace mucho tiempo, el tema de las infiltraciones está prohibido, no se pueden realizar, por lo que el tema Nadal no tuvo una buena reacción.



“Héroes de hoy…”, escribió Thibaut Pinot, luego de tocar el tema. Nadal dijo en París no podía responder cuántas veces se había infiltrado. “Es mejor que no lo sepas”, contestó Nadal a la pregunta.



Otro ciclista reconocido, el francés, Guillaume Martin, también se refirió al tema. “Lo que hizo Nadal hubiera sido imposible en la bicicleta, y creo que eso es normal”, le dijo a L’Equipé.



Y agregó: “Si estás enfermo o lesionado, no corres, no compites (…) Pasan por héroes, pero son ‘sustancias’ para ayudar a desaparecer el dolor”.



Martin es uno de los que ha atacado el dopaje en el deporte, gracias a la filosofía que se manera en el ciclismo de cero tolerancia.



En el mundo de la medicina no ven con buenos ojos la utilización de las infiltraciones para los deportistas.



“Hay que saber es con qué lo infiltran. Y el tema pasa por que en el ciclismo eso está prohibido”, le dijo a EL TIEMPO Fredy Avella, médico.



“En el deporte existen las autorizaciones de uso terapéutico. Es claro que es una ventaja para él sobre el rival porque es una ayuda para evitar el dolor”, sostuvo el médico.



Pedro Manonelles, un reconocido médico español, habló hace algún tiempo sobre las consecuencias de las infiltraciones.



“El agravamiento de la lesión de un deportista al infiltrarse para competir es posible, pero muy poco probable y extraordinariamente infrecuente”, concluyó el experto.



