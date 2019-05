Nadal critica que mujeres ganan más que los hombres en el modelaje

Rafael Nadal, el tenista español, sacó un tiempo entre sus entrenamientos y partidos en el Masters de Madrid, para hablar de la desigualdad de géneros, en cuanto al tema de los sueldos entre mujeres y hombres.

No sé en qué se basa la desigualdad en el fútbol, el baloncesto o el modelaje. ¿Por qué ganan más las mujeres en el modelaje que los hombres? A veces hacemos preguntas capciosas en los que se busca polémica”, señaló Nadal ante la pregunta, al margen del tenis.



Y cuando se le preguntó sobre la desigualdad entre tenistas mujeres y varones, contestó: “Qué más quiero yo que el hombre y la mujer sean exactamente iguales y tengamos los mismos derechos. Tengo una madre y una hermana y son lo que más quiero en el mundo. En algunas cosas ganarán más las mujeres y en otros los hombres pero se tiene que ganar más o menos no por ser mejor, no por ser hombre o ser mujer. Sino por los méritos y por lo que generas”.



