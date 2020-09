Rafael Nadal se despidió de Roma

El español Rafael Nadal, número dos mundial, cayó este sábado en cuartos del Torneo de Roma ante el argentino Diego Schwartzman, 15º del ránking ATP, que se impuso por 6-2 y 7-5, mientras que Novak Djokovic (1º) y Garbiñe Muguruza (17ª) avanzaron a semifinales.

Nadal, que había renunciado a la reanudación del circuito masculino en Estados Unidos para preparar la gira de tierra batida, regresó esta semana a las pistas en la capital italiana tras seis meses de parón por la pandemia.



Fue eliminado de un torneo que ha ganado nueve veces y en el que defendía el título.



Tras dos victorias contundentes ante Pablo Carreño (18º y reciente semifinalista en el Abierto de Estados Unidos) y Dusan Lajovic (25º), Nadal tropezó con un Schwartzman al que había vencido en sus nueve partidos anteriores.



El 'Peque' ofreció una demostración de recursos, movilidad y sangre fría ante el rey del polvo de ladrillo, que cometió más errores no forzados de los que acostumbra y no encontró soluciones ante un rival pletórico en defensa y ataque.



Schwartzman jugará por un puesto en la final con el canadiense Denis Shapovalov (14º), que batió al búlgaro Grigor Dimitrov (22º) por 6-2, 3-6 y 6-2. Antes, Djokovic sufrió para alcanzar las semifinales.



El número uno de la ATP, que ganó al alemán Dominik Koepfer (97º) por 6-3, 4-6 y 6-3, se medirá el domingo con el noruego Casper Ruud, 34º.