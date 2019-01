Nadal arrasó a Tsitsipas y es finalista del Abierto de Australia

El tenista español Rafael Nadal desactivó al griego Stefano Tsitsipas, tras superarlo por 6-2, 6-4, 6-0, y alcanzó su quinta final en Melbourne Park, después de conseguir el título en 2009 y quedar finalista en 2012, 2014 y 2017.

El joven griego de 20 años sólo aprovechó las buenas vibraciones conseguidas en sus meritorias victorias frente al suizo Roger Federer y el también español Roberto Bautista para hacer dudar al balear en los primeros juegos del primer parcial.



Sin embargo, Nadal, quien sumó su tercera victoria sobre el griego, volvió a encontrarse con un 'break' en el primer tramo del set, como consecuencia de su desparpajo al resto, y desestabilizó a un Tsitsipas que no logró remontar el vuelo durante el resto del partido.



Ambos jugadores tuvieron que lidiar, aparte de con la exigencia del rival, con el calor extremo presente durante toda la jornada de este jueves, que elevó el termómetro hasta los 39 grados durante la primera mitad del choque.



Tras vencer nuevamente sin conceder un parcial, el tenista de Manacor alcanzó su primera final en el Abierto de Australia sin ceder un sólo set en ninguno de los seis partidos previos. Todavía agranda más esta estadística el hecho de que el balear comenzó su andadura a orillas del río Yarra tras permanecer más de cuatro meses apartado de la competición como consecuencia de sus problemas físicos en la rodilla derecha y en el abdomen.



"He hecho una buena preparación para este torneo a pesar de que no pudiera disputar el torneo de Brisbane y por eso quiero agradecer a mi equipo el trabajo que ha hecho para ayudarme a estar aquí", admitió el español tras la conclusión del partido.



Nadal, quien blindó la segunda posición mundial tras superar los cuartos de final, se verá en la final con el vencedor del partido de este viernes que enfrentará al serbio Novak Djokovic y al francés Lucas Pouille.



En el caso de que el serbio se sobreponga al tenista galo, el mallorquín tendrá la oportunidad de tomarse la revancha sobre la final en Australia de 2012, la más larga en la historia del Grand Slam, en la que venció Djokovic después de cinco horas y cincuenta y tres minutos de partido.

Final femenina

La final femenina del Abierto de Australia opondrá a la japonesa Naomi Osaka y a la checa Petra Kvitova, tras ganar este jueves sus respectivos partidos de semifinales, con dos objetivos en juego, el trofeo y el trono de número uno mundial.



Con una temperatura que superó los 40 grados al final de la tarde, por primera vez en la quincena australiana el techo de la Rod Laver Arena fue cerrado para proteger a las jugadoras del calor. Una decisión que puso a Osaka "un poco triste".



"Me gusta el calor, y cuando el techo está abierto, me dije: me toca a mí brillar", lanzó la joven japonesa. Incluso con el techo cerrado, Osaka brilló, ganando por 6-2, 4-6, 6-4 a la checa Karolina Pliskova (N.8), que había derrotado a Serena Williams tras haber superado cuatro bolas de partido en la ronda precedente.



La joven japonesa se clasificó, a sus 21 años, para su segunda final de Grand Slam de forma consecutiva, cuatro meses después de su título en el US Open. En Nueva York, a principios de septiembre, Osaka, que vive en Estados Unidos desde hace tres años, se convirtió en la primera japonesa ganadora de un torneo mayor al término de una final explosiva contra Serena.



En Melbourne, donde nunca una japonesa había alcanzado la final, alargó a trece su serie de victorias seguidas en un torneo grande.



Osaka estuvo a dos juegos de la eliminación en tercera ronda, cuando perdía por 7-5 y 4-1 contra la taiwanesa Su-Wei Hsieh.

Una Kvitova renacida

Antes de ser coronada en el US Open, con veinte años, la joven jugadora, nacida de una madre nipona y un padre haitiano, había destacado pocos meses antes ganando el torneo californiano de Indian Wells y después derrotando a Serena Williams (6-3, 6-2) en primera ronda en Miami, después de haber iniciado la temporada 2018 rondando la 70ª plaza mundial.



En la final, Osaka se medirá el sábado a Kvitova. La zurda checa (N.6) puso fin, con una victoria por 7-6 (7/2) y 6-0, a la bella aventura de la estadounidense Danielle Collins (35ª), invitada sorpresa de semifinales en su primer Open de Australia.



A sus 28 años, dos años después de una agresión con un cuchillo sufrida en su domicilio, que había amenazado seriamente su carrera, Kvitova jugará su tercera final de Grand Slam, tras ganar las dos primeras, ambas en Wimbledon, en 2011 y en 2014.



Su agresión, ocurrida en diciembre de 2016 en un robo, hizo necesaria una seria operación de su mano izquierda y la mantuvo alejada de la competición durante cinco meses. La checa se ha mostrado en forma en Australia, sin perder ningún set, cediendo solo menos de cinco juegos de media por partido.



Tras ganar el torneo de Sídney a principios de enero, encadenó su undécima victoria consecutiva en su duelo con Collins. Tras llegar tarde al circuito femenino debido a que privilegió sus estudios, la estadounidense de 25 años no había ganado ningún partido en un torneo de Grand Slam, en sus anteriores cinco participaciones.

Su bonito recorrido en Melbourne, va a permitir a la estadounidense colocarse en el Top 20 del escalafón mundial.



