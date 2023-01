El campeón vigente del Abierto de Australia, el español Rafa Nadal, cayó en segunda ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5) en un partido que terminó claramente lastimado.



A remolque desde el inicio del encuentro contra el número 65 del mundo, el español se lesionó en el segundo set y terminó el partido claramente renqueante, encajando su eliminación más temprana de un Grand Slam desde Australia en 2016.

McDonald solo había ganado una vez en toda su carrera ante un jugador del top 5, en 2019 contra el argentino Martín del Potro, pero prometió un partido "memorable" y en el primer juego ya rompió el servicio del español.



Crecido ante el máximo ganador de Grand Slams de la historia, el californiano se convirtió en un muro, llegando y devolviendo todos los golpes de Nadal, que se desesperaba hasta cometer errores pocos habituales en él.



Con otro saque perdido y una desventaja de 4-1 en el marcador, Nadal pudo finalmente romper el servicio del californiano que, de todos modos, se llevó el primer parcial.

La exhibición de McDonald continuó en la reanudación, defendiéndose con uñas y dientes en las acometidas de Nadal y soltando golpes ganadores cuando era necesario.



En algo poco habitual en él, Nadal, que antes ya se había enfadado con la juez de silla por el poco tiempo otorgado entre saque y saque, vociferó exabruptos al verse nuevamente con desventaja de 2-0 en el segundo set.



Llegó entonces una minireacción del español que, variando más la dirección de sus golpes y subiendo más a menudo a la red, consiguió igualar el marcador.

(Además: Camila Osorio le dice adiós al Abierto de Australia tras caer contra Iga Swiatek).

El momento en que Rafael Nadal siente la molestia en la cadera #ausopen pic.twitter.com/nl9lF9ixsf — lotienetodo! (@lotienetodo) January 18, 2023

Pero cuando el juego parecía inclinado a su favor, cedió otro servicio y se lesionó en medio de una carrera para intentar alcanzar una bola esquinada con 4-3 en el marcador.



El español se frenó con aparente dolor y se quedó apoyado a la barrera cubriéndose el rostro con el brazo. Terminó el juego y, con cara de circunstancias, se retiró a los vestuarios, mientras una cámara apuntaba en la grada a su mujer secándose una lágrima.



Claramente lastimado, casi sin poder correr, volvió para tratar de terminar el partido.



Con puntos rápidos, saques colocados y golpes decisivos que apenas no había mostrado antes, aguantó el marcador casi hasta final de la manga, hasta que McDonald consiguió un quiebre en el penúltimo juego.

(Siga leyendo: Daniel Galán, eliminado del Abierto de Australia).

El llanto de Mery Perelló

Mery Perelló, quien dirige la fundación de su esposo, no pudo contener las lágrimas al ver el desespero de Nadal en la cancha y el sufrimiento que le trajo la derrota.

Sentada al lado de otros familiares del español, trató de ocultar sus emociones justo cuando la transmisión oficial del torneo la enfocó.

De acuerdo con el medio español 'Última Hora', no es usual que Perelló acompañe al tenista. Sin embargo, para esta ocasión, viajó junto a su pequeño hijo, de tres meses, quien por primera vez estaba al tanto de su papá en un evento de importancia como este.

Así lloró Mery Perelló la nueva lesión de Rafa Nadal. #AusOpen pic.twitter.com/TL1eVGp30R — Hugo Durán (@CroniSport) January 18, 2023

(Siga leyendo: Nairo Quintana: se aclara el panorama, este sería su equipo para 2023).

Minutos después de su derrota, Nadal estuvo nostálgico durante la rueda de prensa. "Han sido un par de días, pero nada comparable a lo de hoy tras el movimiento ese. No sé qué está pasando, si es en el músculo, en la articulación. Hay antecedentes. Ahora siento que no puedo moverme pero no sé bien qué es hasta que haga todas las pruebas", expresó frente a la lesión en su cadera.

Aunque dijo que incluso tenía la posibilidad de retirarse a la mitad del encuentro contra el estadounidense, solo pensó que "siendo el campeón" no quería hacerlo.

"No puedo decir que no estoy destruido mentalmente en este momento porque estaría mintiendo. Es duro. Espero que no sea grave. He pasado por esto demasiadas veces en mi carrera, y estoy listo para hacerlo de nuevo aunque no es nada fácil", aseguró.

"Mañana será otro día", concluyó.

Facebook Twitter Linkedin

Rafael Nadal Foto: EFE/EPA/JAMES ROSS

Al perder en el Abierto de Australia, también cayó de la segunda a la sexta posición mundial en la lista ATP después de no poder defender los 2000 puntos obtenidos merced a su triunfo en el Abierto de Australia de 2022.

La presencia de Nadal en el top-10 podría entrar en estado de alarma dado que sus perseguidores más cercanos (Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Holger Rune y Hubert Hurkacz) todavía se encuentran con opciones en el Abierto de Australia. EF

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de AFP y EFE

También puede leer:

- El 'retoque' estético que Piqué le habría pagado a Clara Chía, según paparazzi.

- Revelan las últimas palabras de Messi antes del penal definitivo en el Mundial.

- Luis Suárez: debut soñado con goles en Gremio de Brasil, video.