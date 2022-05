El español Rafael Nadal es una de las figuras más importantes del tenis mundial. A sus 35 años, ocupa la cuarta posición de la clasificación ATP (Asociación de Tenistas Profesionales, con corte al 13 de mayo); solo lo sobrepasan Alexander Zverev, Daniil Medvedev y Novak Djokovic.

Para llegar a donde está ha tenido que afrontar varias dificultades. De hecho, recientemente, Nadal enfatizó en que es un “jugador que vive con una lesión”, por la cual al día tiene que sobrellevar fuertes dolores o, de lo contrario, no podría estar en las canchas.

Se sinceró de nuevo sobre su tema de salud al caer en los octavos del torneo de Roma y poner en duda su participación en el Roland Garros, otra de las competencias más importantes. El deportista terminó los sets con molestias en su pierna y debió salir cojeando.

“Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de inflamatorios porque sino no puedo entrenar”, comentó en rueda de prensa.

Rafael Nadal. Foto: Andreas SOLARO / AFP

¿Qué es el Síndrome de Müller-Weiss?

La dolencia que tiene Nadal desde hace más de 10 años es el Síndrome de Müller-Weiss, el cual afecta su pie izquierdo. Según dijo, no es algo pasajero; es una enfermedad crónica.

“Soy un jugador que vive con una lesión, está ahí y mi día a día es complicado. Lo intento, pero es difícil para mí. Muchos días no puedo entrenar bien”, aseguró.

Aunque el tenis le da felicidad, mencionó que los fuertes dolores desvanecen su sonrisa: “Vivo tomando muchos analgésicos. El dolor te quita la felicidad no de jugar, sino de vivir”.

David Domínguez, especialista en Medicina del Deporte y miembro del servicio médico del equipo Barcelona, publicó junto a otros especialistas un estudio en la revista Apunt Sport Medicine.

Allí precisó que esta enfermedad es “poco conocida”, pero se ha presentado en atletas profesionales. A grandes rasgos, es una anomalía, en el caso de Nadal, en el escafoides tarsiano, un hueso que permite la movilidad del pie.

“Sin tratamiento presenta una evolución crónica y progresiva hacia el colapso, con deformidad, fragmentación y migración del escafoides (hueso). Finalmente se desarrolla un pie plano y artrosis (…)”, se lee en el estudio citado.

El Síndrome de Müller-Weiss impide que las personas caminen. El doctor Pedro Luis Ripoll, experto en traumatología de rodilla, le dijo al canal español ‘Antena 3’ que cualquier persona con este padecimiento ni siquiera podría “cruzar una habitación”.

Rafael Nadal padece del síndrome desde 2005. Foto: AFP

El dolor constante no les permite moverse. Así que como única opción les queda la medicación para bajar la molestia.

“Estamos viendo ahora al Nadal más grande de todos los tiempos, luchando contra la adversidad al último extremo y contra el dolor”, destacó Ripoll.

¿Qué le espera a Nadal?

El tenista ha tenido complicaciones durante las competencias. Foto: Andreas SOLARO / AFP

De acuerdo con el estudio de Domínguez, los tratamientos de este síndrome son conservadores y se basan en la inmovilización, medicinas y plantillas. En casos avanzados se puede someter el pie a cirugía en busca de corregir el problema de los huesos; solo que se evita el dolor y la inmovilización se hace permanente.

Por la rareza de los casos no se tiene una ruta clara a seguir. Rafael Nadal, incluso, no sabe qué va a hacer para lidiar con los dolores y poder continuar su carrera como tenista.

“Miremos hacia adelante, mi cabeza sigue preparada para asumir el reto. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones (…), tengo que conseguir que mis pies me permitan jugar. Tengo confianza, he visto cosas positivas”, concluyó.

