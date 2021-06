Dura decisión: Rafael Nadal se baja de Wimbledon y de Tokio 2020

Rafael Nadal renunció a participar en Wimbledon y en los Juegos de Tokio tras "haber escuchado" a su cuerpo, con la idea de gestionarse físicamente para poder "seguir compitiendo más tiempo".

"Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos", señaló el jugador de 35 años en las redes sociales.



El número tres del mundo asegura que "es una decisión que nunca resulta fácil de tomar", pero que lo hace con el fin de preservarse físicamente y poder seguir compitiendo más tiempo.



"Tras haber escuchado a mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando", aseguró el tenista mallorquín.



Campeón olímpico individual en Pekín-2008 y en dobles en Rio-2016 con Marc López, ya había insinuado la posibilidad de no disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en mayo en Roma: "no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé".



"En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, todos saben lo importantes que son para mí. Veremos en un par de meses...", afirmaba entonces el tenista mallorquín.



"Los Juegos han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista", aseguró Nadal en su mensaje. "Encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez y personalmente tuve la suerte de vivirlos intensamente en tres ocasiones y además ser el abanderado de mi país" en Río de Janeiro, recordó.



Pero, con 35 años, "en estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos", explicó.



Nadal es el segundo tenista español que renuncia a disputar los Juegos de Tokio, después que hace unos días también lo hiciera su compatriota Roberto Bautista.



Nadal y Bautista eran junto a Pablo Carreño y Alejandro Davidovich los tenistas clasificados por ránking para disputar la cita olímpica.



El ganador de 20 títulos de Grand Slam, eliminado la semana pasada en semifinales de Roland Garros por Novak Djokovic, a la postre ganador del torneo francés, insistió en la necesidad de darle descanso a su cuerpo.



"El hecho de que haya solo dos semanas entre Roland Garros y Wimbledon este año, no ha ayudado a que mi cuerpo pueda recuperar de la siempre exigente temporada de tierra batida", afirmó el tenista.



"Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al medio y largo plazo", concluyó Nadal.



El tenista español ha sufrido problemas con sus rodillas, que en ocasiones lo han tenido bastante tiempo alejado de las canchas y que incluso le impidieron estar en los Juegos de Londres-2012.



"Estoy intentando economizar partidos y entrenamientos para alargar lo máximo posible mi carrera", advertía ya en 2019 el tenista español, que en 2021 ganó el torneo de Barcelona y el Masters 1000 de Roma.



Además, Nadal cayó en los cuartos de final del Abierto de Australia ante Stefanos Tsitsipas, de Montecarlo ante el ruso Andrey Rublev y del Masters 1000 de Madrid ante el alemán Alexander Zverev.



