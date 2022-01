El español Rafael Nadal (6) explicó que lo que le hace ver el "vaso medio lleno" en el Abierto de Australia es que se siente competitivo después de su victoria en segunda ronda frente al alemán Yannick Hanfmann, por 6-2, 6-3 y 6-4.

“Lo que me hace ver el vaso medio lleno es que estoy competitivo a nivel físico, sobre todo después de un título y cinco partidos ganados”, afirmó un

Nadal que podría enfrentarse en la siguiente ronda al ruso Karen Khachanov (28).



“Siempre es un reto jugar contra Karen y más en la situación que me encuentro”, comentó el tenista balear, pendiente de cómo resuelve el jugador ruso su partido contra el francés Benjamin Bonzi.

Con molestias, pero tranquilo



Nadal también compartió, asimismo, el parecer expresado el martes por Pablo Andújar sobre las pelotas que se emplean en la actualidad.



“Estoy de acuerdo con Pablo. Creo que la dinámica de las bolas desde que yo llegué al circuito han cambiado, cogían los efectos y eran bolas más vivas”, dijo tras ser preguntado por las palabras de Andújar sobre que las pelotas del circuito hacía que una gran mayoría de jugadores tengan el mismo estilo.



Llamó la atención que el español habló de una lesión que no lo ha dejado en paz y que, segpun él, no tiene cura.



“Tengo el escafoides partido por la mitad, es un problema sin solución. Es algo que no va a estar olvidado por el resto de mi vida, otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías. Lo que llevo de temporada es poco bagaje para tener una conclusión clara. No creo que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas. Hay que encarar el futuro con positivismo y con garantías deportivas”, dijo.



