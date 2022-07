Rafael Nadal sigue su recuperación, luego de no poder jugar la semifinal del torneo de Wimbledon y habla con tranquilidad.

El español ha ganado 92 títulos, entre ellos 2 de grand slam, y mantuivo durante 209 semanas el primer lugar del escalafón de tenistas.



En una entrevista, Nadal se refirió a varios temas interesantes y señaló lo que no haría si debutara hoy en el tenis.

El talento, la clave



“Yo no soy mucho de dar consejos, pero siempre digo que para ser profesional o para dedicar tu vida a algo tienes que dejar de lado otras cosas”, dijo a la revista Talento a bordo.



Y agregó: "Mi carrera ha sido siempre algo prioritario, pero no por ello he dejado de salir con los amigos y de disfrutar, de hacer las cosas que hace un joven normal aunque las haya hecho menos veces”, añade antes de desvelar su consejo a los más jóvenes: Que no se olviden de disfrutar, que luchen por sus sueños y que se rodeen de buenas personas”.



Nadal quiere jugar el US Open, pero está pendiente de la evolución de su salud, luego de irse de Wimbledon, luego de sufrir problemas musculares.



“Para mí no es jugar bonito o golpear muy fuerte la pelota. Unos tienen talento para pegar fuerte, otros para no fallar ninguna bola, unos para hacer una gran cortada y otros para moverse muy bien, pero en el tenis, como en todo deporte, el objetivo final es ganar”, señaló.

¿Qué es el talento para 🇪🇸 @RafaelNadal? 👀



👉 "Para mí el resumen es claro: el que gana es el que tiene más talento" — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) July 21, 2022



"Por eso, para mí el resumen es claro: el que gana es el que tiene más talento. En la Academia intentamos impulsar las cualidades de cada jugador para potenciar sus talentos y que puedan cumplir sus objetivos”, contó en la entrevista.



Nadal asegura que "la fortaleza mental es uno de los elementos importantes para la competición. Todo se puede entrenar y esa fuerza mental es algo que también trabajé con mi tío Toni desde niño. Después, con la evolución de mi carrera ese trabajo continuó y la propia competición hizo que se intensificara y siguiera evolucionando”.



