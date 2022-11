Rafael Nadal ostenta una carrera extraordinaria: máximo campeón de trofeos de Grand Slam (22), varias veces ganador de la Copa Davis y medallista olímpico de oro (en sencillos y dobles). Pero hay un trofeo ‘grande’ que no luce en sus vitrinas: el Torneo de Maestros.

El estadounidense Andre Agassi es el único hombre que consiguió todos los títulos más importantes (los cuatro Grand Slam, la Copa Davis, la medalla dorada en sencillos y el Masters). Y a los 36 años, el español buscará quitarse esa espina y conquistar, en Turín, el también llamado Finales de la ATP, que comienza este domingo.

Facebook Twitter Linkedin

André Agassi Foto: EFE

Ante la baja —por lesión— del murciano Carlos Alcaraz (líder del ranquin todavía), Nadal (2.° del mundo) es el principal cabeza de serie del evento que reúne a las mejores ocho raquetas de la temporada. El sorteo realizado en Turín determinó que ‘Rafa’, campeón del Abierto de Australia y Roland Garros este año, encabezará el Grupo Verde, que completarán el noruego Casper Ruud (4.°), el canadiense Felix Auger-Aliassime (6.°) y el estadounidense Taylor Fritz (9.°).



Nadal jugó dos finales en el Torneo de Maestros y las perdió: en 2010 ante Roger Federer, en Londres, y en 2013, también en el O2 Arena londinense, pero frente a Novak Djokovic.



¿Podrá haber cambios en el ranquin a partir de lo que surja en el Masters? Sí. Nadal, por ejemplo, necesitaría llegar invicto a la final o ganar el torneo para superar a Alcaraz y terminar la temporada como número 1 por sexta vez en su carrera.



El Masters tendrá muchos condimentos. El séptimo cabeza de serie, el serbio Djokovic, buscará hacer historia en el estadio Pala Alpitour turinés: cinco veces campeón, puede igualar el récord de seis coronas en el Masters que ostenta el retirado Federer. ‘Nole’, exnúmero 1 del mundo, comparte el Grupo Rojo con el griego Stefanos Tsitsipas (3.°), el ruso Daniil Medvedev (5.°) y el ruso Andrey Rublev (7.°).



La edición de las Finales de la ATP, que empieza este domingo en Turín, repartirá la mayor bolsa de premios de la historia del tenis: 14.682.593 euros. El vencedor invicto podría llevarse un cheque de 4’718.637, mientras que la sola presencia en la etapa de grupos se paga a 318.538 euros.

La fe de Toni Nadal, el gesto de Rafa

Toni Nadal, exentrenador y tío del tenista español Rafael Nadal, mantiene la esperanza de que a su sobrino aún le queden “un par de años más” en las pistas logrando superarse a sí mismo, “el gran reto” que el ganador de 22 torneos de Grand Slam entendió, a su juicio, desde muy pequeño. “Lo que yo apliqué en la pista de tenis con Rafael es lo mismo que hubiera aplicado fuera. Creo en el esfuerzo, en el trabajo, la meritocracia, creo en que la gente se gane las cosas con el sudor de su frente, en el caso de Rafa con el sudor de todo el cuerpo, y eso es lo que apliqué”, ha expuesto en declaraciones a los medios.



El ahora director de la academia de Rafael Nadal ha afirmado que no echa de menos las pistas junto a su sobrino, con el que tuvo “la suerte de convivir muchos años” en el circuito profesional. “Pero ahora me lo sigo pasando muy bien, me gusta ayudar en lo posible en la evolución de los jóvenes”, añadió. A su juicio, con un poco de esfuerzo y exigencia no se consigue ser el número uno, ya que “no depende de uno mismo”, pero sí se puede “lograr superarnos a nosotros mismos, que es el gran reto”. “Al final, superar a los demás no siempre es factible, superarte a ti es el gran reto, eso es a lo que estuvo obligado Rafael más o menos desde muy pequeño, él lo entendió, y en la vida lo fundamental es mejorar por encima de todo”, afirmó su tío.



En cuanto a la importancia de la preparación mental como la física, Toni Nadal ha querido subrayar que, igual que en el tenis, la vida tiene derrotas que superar, por lo que, a su juicio, es importante “fortalecer el carácter para que afecten los menos posible”. “Hay que intentar hacer un esfuerzo en la medida de lo posible para que esté bien, pero también nos tenemos que acostumbrar a que las cosas no salgan bien”, dijo.



La Nación (Argentina)

GDA

Más noticias de Deportes