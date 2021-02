Rafael Nadal supera sus dolores en Australia

Los españoles Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza, estandartes de la 'armada' española en

Australia, superaron este martes su debut en Melbourne sin ceder un solo set ante sus respectivos rivales.

Otros favoritos que entraron en liza este martes, como los rusos Daniil Medvedev (N.4) y Andrey Rublev (N.8), el griego Stefanos Tsitsipas (N.6), y la australiana Ashleigh Barty (N.1) también pasaron de ronda mostrando sus credenciales.



En el cuadro masculino, Nadal, número dos mundial, se clasificó a pesar de sus dolores de espalda al derrotar fácilmente este martes al serbio Laslo Djere (56º) en tres sets, 6-3, 6-4, 6-1.



El tenista mallorquín se deshizo de su rival en algo menos de dos horas (1h53). Un resultado tranquilizador para el español, que no disputaba un partido oficial desde hace casi tres meses, y que renunció la semana pasada a disputar la ATP Cup debido a dolores en la espalda.



"Logré ganar en tres sets, es siempre positivo comenzar así. Más aún al ser siempre difícil jugar un partido oficial después de una larga interrupción. Así que es un buen inicio, estoy contento", comentó Nadal, que busca superar en Melbourne el récord de títulos de Grand Slam, que ostenta junto al suizo Roger Federer (20º).



Doble baza rusa



"Como dije hace dos días, mi espalda no está en perfecto estado. Cada día que pasa es probablemente un paso hacia la mejora. Siempre hay una posibilidad de que (el dolor) pase y es por eso que estoy aquí, por eso peleo a la espera de que vaya mejor y que pueda darme una oportunidad" de avanzar en el torneo, declaró.



En segunda ronda, Nadal se medirá con el estadounidense Michael Mmoh (177º). Y después de su victoria en la Copa ATP, la dupla rusa Rublev-Medvedev mantiene su forma intimidatoria. Rublev se deshizo del alemán Yannick Hanfmann (101º), 6-3, 6-3, 6-4 en apenas 1 hora y 43 minutos.



"No sé si se puede decir que estoy jugando el mejor tenis de mi vida, pero seguro que jugué bien y alcancé un nivel alto de juego", se felicitó el N.8 del mundo.



Rublev es uno de los candidatos a conquistar Melbourne, lo que no logra un tenista ruso desde Marat Safin en 2005. La otra baza rusa para lograrlo es Daniil Medvedev. Ambos podrían verse las caras en cuartos de final.



El campeón del Masters 2020, invicto desde hace 14 partidos, superó al canadiense Vasek Pospisil (6-2, 6-2, 6-4). El joven Carlos Alcaraz (141º), presentado a los 17 años como una de las futuras sensaciones del circuito, pasó de ronda al superar al neerlandés Botic van de Zandschulp (151º). Y Tsitsipas, que podría ser rival de Rafa Nadal en cuartos de final, resultó un vendaval ante el francés Gilles Simon (66º), al que derrotó 6-1, 6-2, 6-1.



Barty impresiona



El cuadro femenino tampoco deparó sorpresas este martes, más allá de la derrota de la bielorrusa Victoria Azarenka (13ª), finalista del US Open en septiembre, quien perdió ante la estadounidense Jessica Pegula (61ª) 7-5, 6-4.



La número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, y la española Garbiñe Muguruza, finalista de la edición de 2020, se mostraron expeditivas en sus respectivos duelos. Barty, semifinalista en Melbourne el año pasado, endosó un doble 6-0 a la montenegrina Danka Kovinic (82ª) en 44 minutos.



"Me siento genial por estar aquí", afirmó la australiana de 24 años, que mostró desde el principio sus cartas para aspirar a un título que no gana una tenista de su país desde hace 43 años. Su próxima rival será su compatriota Daria Gavrilova (387ª), que derrotó en el último partido del día a la española Sara Sorribes (64ª).



También solventó en dos sets su primer compromiso la principal favorita de la armada femenina española, Garbiñe Muguruza, que busca en Australia el tercer título de Grand Slam de su carrera. La tenista nacida en Caracas derrotó con facilidad a la 'lucky loser' rusa Margarita Gasparyan (125ª), 6-4, 6-0.



"Estaba entusiasmada por comenzar el Grand Slam después de varias semanas aquí en Melbourne", confesó la española. Muguruza se medirá en segunda ronda con Liudmila Samsonova (130ª), que superó en un igualado partido 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-5 a la española Paula Badosa (67ª), que dio positivo por covid-19 a su llegada a Australia y sale de una estricta cuarentena.



Otra favorita, Sofia Kenin, tuvo un difícil inicio el martes en la defensa de su título con una victoria poco convincente ante Maddison Inglis, que llegó al torneo con una tarjeta de invitación.



AFP