‘Mi pretemporada es mejor que la del año pasado’: Nadal

El tenista español Rafael Nadal ha asegurado que la pretemporada que está realizando en su Academia de Manacor, su ciudad natal, es "mejor que la del año pasado".

En una entrevista concedida a la cadena CNN, Nadal dice que tras someterse a una cirugía en el tobillo derecho, la recuperación ha sido mejor de lo que él mismo esperaba. "Estoy dando muchos pasos hacia adelante desde la cirugía en el pie. Empecé a practicar tenis una semana antes, y con más intensidad de lo que pensábamos", continuó.



"Aquí estamos, practicando más o menos duro y estamos ilusionados para empezar la nueva temporada". "El año pasado, terminé el año muy mal con las rodillas", dijo, para añadir que esa temporada "había sido dura", y que no llegó "muy bien preparado al principio".



"Me gusta el hecho de que sea un reto empezar una nueva temporada después de un periodo de tiempo difícil debido a las lesiones", añade el jugador de 32 años, que no disputa un torneo desde que el ocho de septiembre se retiró ante el argentino Juan Martín del Potro por un problema abdominal en las semifinales del Abierto de EE. UU.



Nadal, que regresa a las pistas en Abu Dabi, con la tradicional exhibición de Mubadala, del 27 al 29 de diciembre, disputará después otra, el Fast 4 Tennis el 7 de enero en Sidney. Brisbane (31 de diciembre) será su debut oficial, antes de participar en el Abierto de Australia.



"Estoy deseando empezar", comenta Nadal en la entrevista, en la que también recuerda las inundaciones en Mallorca en octubre.



"Fue terrible, un día muy duro, aterrador, y muy triste", dice Rafael que admite que al día siguiente, quiso pero no podía entrenar, y tomó la decisión de acudir, junto con un grupo de amigos a ayudar a los damnificados de la localidad cercana de Sant Llorenc.



"Viví esa tragedia desde muy cerca. Fue muy triste para toda la gente que perdió los materiales, pero sobre todo, las vidas que no pueden volver", dice.



"Al día siguiente fuimos a la cancha y después de 10 minutos, dije: 'Chicos, no puedo practicar'. "Después de eso, decidimos ir allí. Eso es todo", añade Nadal.



