En el arranque de la gira en arcilla: Rafa Nadal, a salir de dudas

La arcilla, la tierra batida o el polvo de ladrillo tienen una misma definición y un dominador absoluto: el español Rafael Nadal. La gira del tenis mundial llega a esta superficie, y el segundo jugador más ganador de torneos de grand slam asoma su imponente zurda para volver a reinar. Tuvo que parar por unos días debido a sus lesiones, pero quiere volver a un nivel alto, a pesar de las dudas sobre su real estado de salud.

Su más reciente problema lo vivió a mitad de marzo, cuando no pudo jugar las semifinales de Indian Wells contra Roger Federer por tener problemas con la rodilla derecha. Desde esa fecha ha estado trabajando en Mallorca para sentirse bien en la gira de arcilla y conquistar, principalmente, su duodécimo título de Roland Garros.



Sin embargo, hace unos días, su tío Toni, quien fue su entrenador y uno de los artífices de su leyenda, dijo hace unos días, durante una charla en la Asociación Nacional de Empresas Náuticas de España, unas frases muy contundentes que dejan unas dudas sobre lo que se pueda ver de Rafael próximamente.



“Rafael quiere seguir jugando, a pesar de sus problemas físicos. Hasta cuándo, quién sabe. Quizá dos o tres años más. Yo lo que digo es que Rafael no es un jugador de tenis, es una persona lesionada que juega al tenis, y eso es muy difícil”, comentó Toni Nadal.

La prueba de fuego la vivirá Rafael la semana que comienza, cuando retorne a las pistas en el Masters 1.000 de Montecarlo, torneo que ha ganado en 11 oportunidades y marcará la ruta de trabajo para lo que vivirá en los próximos días y saber si su para sí le sirvió.

Confianza en él

Parece ilógico pensar que Nadal, por muy bien que esté jugando el actual número uno del mundo, Novak Djokovic, o el suizo Roger Federer u otros rivales fuertes, no es el gran candidato para barrer en estos torneos. No por nada tiene 57 títulos de torneos en polvo de ladrillo y una estadística de 416 victorias contra 36 derrotas.

“Creo que Nadal siempre va a ser favorito en tierra, por lo que ha hecho y la historia que tiene; además, porque en esa gira él se pone más fuerte mentalmente. Si él tiene que aguantar dolores, los aguanta en tierra batida, porque ahí gana relativamente fácil en las primeras rondas, se complica menos”, le dijo a EL TIEMPO Alejandro Falla, extenista colombiano y hoy entrenador de la juvenil María Camila Osorio.



Sin vacilar, Falla apela a la historia que ha construido el español para afirmar que es el gran favorito para brillar en este momento de la temporada. “Entonces creo que es candidato firme para ganar Roland Garros; a cinco sets es fuerte, y no creo que haya que sacarlo de esa lista de favoritos, y los torneos de Montecarlo, Madrid, Roma y Barcelona los ha jugado bien en el pasado, y en esta oportunidad los que juegue intentará ganarlos”, añadió.



Por su parte, el reconocido comentarista Javier Frana, de ESPN, asegura que Nadal sabe sobrepasar las lesiones, está acostumbrado a sobreponerse y, si llega a estar en buenas condiciones físicas, es un jugador muy peligroso.

“Si la parte física se soluciona, seguramente estará en condiciones de jugar en su máximo nivel. Ya está acostumbrado a tener este tipo de situaciones, lesiones y alejamiento de la competencia. Lógicamente que es un momento en el año muy importante para él; siempre ha tenido excelentes resultados, y la vara que tiene en cuanto a resultados es muy alta, pero si el físico lo acompaña y él está sano, uno se imagina que no tendría problemas en tener el rendimiento que suele tener. No está garantizado. Siempre tiene el objetivo de ganar Roland Garros, aunque tiene unos torneos previos importantes para él”, le comentó a este diario Frana, invitado al Claro Open Colsanitas WTA de Bogotá.



Palabras que están en concordancia con las expresadas por el periodista español David Sánchez, periodista especializado en tenis y cofundador del canal de YouTube Slice: “No sé si esté de la mejor manera o no, pero lo que caracteriza a Rafa es su gen competitivo. Si él se ve bien y preparado, jugará dando el ciento por ciento, como siempre. Rafa nos tiene acostumbrados a cosas que no son normales”.



Nadal siempre ha querido demostrar carácter competitivo y se ha reinventado. Los malos momentos con lesiones quiere olvidarlos en su superficie. Por eso, aunque su tío Toni prendió las alarmas, él mismo las apaga. “He visto a Rafael pegándole muy bien a la pelota, está con confianza para hacer una buena temporada en tierra. Es el máximo favorito para ganar los títulos que vienen, aunque no lo tendrá fácil”.





FELIPE VILLAMIZAR.

​EL TIEMPO

En twitter: @FelipeVilla4