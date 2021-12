El tenista español Rafael Nadal anunció en sus redes sociales que dio positivo a la covid-19 y que no la pasa bien debido a la novedad en su estado de salud.

"Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España", escribió el deportista.



Y agregó: "Tanto en Kuwait como en Abu Dabi pasamos controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado".



El jugador dijo que su salud es buena, aunque señaló que la situación no ha sido fácil, que confía en mejorar y que ya ha comunicado de su estado a las personas que estuvieron en contacto con él.



"Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", comentó.



Nadal advirtió que tendrá flexibilidad en el calendario del 2022, que analizará las opciones de jugar de acuerdo a la evolución de su estado de salud.



El deportista anunció, de igual manera, que mantendrá al tanto a la afición de su salud y del futuro de su carrera deportiva y agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido.



