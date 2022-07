El español Rafael Nadal anunció su retiro del torneo de Wimbledon, a pesar de que este jueves se entrenó con la intención de preparar el encuentro semifinal contra Nick Kyrgios de este viernes.

Nadal tenía programada una hora de entrenamiento en las pistas principales de Wimbledon, las que están abiertas al público, pero cambió sus planes y se ejercitó en el Aorangi Park.



Durante los ejercicios, Nadal probó el saque, el golpe más lastrado por la lesión abdominal que se produjo en el encuentro de cuartos de final contra Taylor Fritz.



"Estoy muy triste porque es una decisión muy difícil. No puedo jugar dos partidos seguidos con estas molestias", dijo.

Rafael Nadal. Foto: AFP



Y agregó: "Tuve muchos problemas en Australia. Sé que la decisión es por un bien. El Roland Garros fue complicado, pero jugar en Wimbledon era importante".



El tenista no se sintió bien y luego de alguna charla con sus técnicos y médicos decidió abandonar el torneo.



"He tomado la determinación por el bien mío, por el futuro. Los problemas abdominales los tenía, pero los podía controlar. Sin embargo, después del partido del miércoles no me sentí bien", contó.



Nadal confirmó que estará por fuera de las canchas entre tres o cuatro semanas.



"Después de hablar mucho con el equipo tomé la decisión. Estoy roto en la parte abdominal. La experiencia me dice que cuando uno tiene estos problemas es difícil seguir. me duele mucho no jugar más", aseguró.



Nick Kyrgios pasa directamente a la final del torneo y espera su rival que saldrá del enfrentamiento entre Novak Djokovic y Cameron Norrie.



