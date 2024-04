Rafa Nadal sigue en la mala: no estará en el Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal anunció que no irá al Masters 1000 de Montecarlo y que supone la primera gran cita de la temporada europea sobre tierra batida.

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí, deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja", escribió en sus redes sociales.

Y agregó: "Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día, con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más".

No se ve bien

Nadal no juega en partido oficial desde el ATP 250 de Brisbane (Australia), e enero, en el que iba a reaparecer en el circuito tras un año de ausencia y donde solo pudo disputar tres encuentros.

Rafael Nadal. Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

Sin embargo, su estado físico le obligó a renunciar al Abierto de Australia, el torneo de Doha y el Masters 1000 de Indian Wells, antes de esta baja para Montecarlo.

Su gran objetivo para este 2024 es Roland Garros, el torneo parisino en el que construyó su leyenda con 14 títulos, antes de participar eventualmente en los Juegos Olímpicos de París.

"No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato, manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren", precisó.

(Jonas Vingegaard empeora: tiene contusión pulmonar y se le embolata el Tour)