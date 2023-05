Ya se sabe que el español Rafael Nadal anunció que no participará en la próxima edición del torneo de Ronald Garros, señaló que su intención es que 2024 sea su último año como tenista profesional, pero lo que se trama ahora es su futuro.

Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis e intentar encarar el año que viene con garantías. Creo que será mi último año”, dijo Nadal en la sede de su academia en Manacor.



(Piqué: el 'as' que tiene guardado en secreto por si debe demandar a Shakira)

(Luto en el deporte: campeón nacional de karate muere ejecutado en la horca de Irán)



“Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene s

ea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”, desveló.



El próximo torneo de Roland Garros, que Nadal ha ganado 14 veces, se juega entre el 22 de mayo y el 11 de junio en París.

El futuro

Nadal tiene su vida definida, pero lo que se pregunta la gente s a qué se va a dedicar luego de su retiro.



"Rafa Nadal ha invertido en restauración y hostelería. Se embarcó en su primera gran operación inmobiliaria en el Caribe mexicano, abriendo dos hoteles en Cozumel. Además, tiene una participación de la empresa Mabel Capital, junto a Abel Matutes y Manuel Campos Guallar, a través de la que es dueño de un residencial de lujo Villa de París en Madrid. En el área de la restauración controla parte de los restaurantes Tatel", dice eldebate.com



Y agrega: "Rafa Nadal ha invertido en restauración y hostelería. Se embarcó en su primera gran operación inmobiliaria en el Caribe mexicano, abriendo dos hoteles en Cozumel".

Facebook Twitter Linkedin

Rafael Nadal Foto: EFE/EPA/JAMES ROSS



Nadal se tratará de recuperar para decirle adiós a la actividad deportiva, pero no se quedará quieto.



"Además, tiene una participación de la empresa Mabel Capital, junto a Abel Matutes y Manuel Campos Guallar, a través de la que es dueño de un residencial de lujo Villa de París en Madrid. En el área de la restauración controla parte de los restaurantes Tatel", dove la información. (Piqué y Clara Chía: Ibai y el 'Kun' revelan detalles impactantes sobre la relación)