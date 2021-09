La nueva reina del tenis mundial

Emma Raducanu, de 18 años, sorprendió al mundo del deporte luego de coronarse campeona del US Open el pasado 11 de septiembre.



Esta tenista británica nació en Canadá, de padre rumano y madre china; sin embargo, por motivos laborales tuvieron que mudarse a Londres cuando Raducanu tenía dos años.

Desde pequeña practicó varias disciplinas: ballet, esquí, golf, karts y tenis, el deporte que, tiempo después, la llevaría a lo más alto. A los cinco años Raducanu empezó a entrenar en el Bromley Tennis Center, y, a la vez, competía en kartings, pues la velocidad es otra de sus grandes pasiones.



“Cuando era más joven, era la única chica de mi grupo que practicaba karts o motocrós, y pensé que era genial”, declaró la campeona del US Open a la revista Vogue. Ser la única mujer en un deporte que a lo largo de la historia ha sido dominado por hombres ya demostraba la gran valentía de esta tenista. Con el tiempo, los deportes de motor tuvieron que pasar a un segundo plano. Su pasión y compromiso con el tenis eran cada vez mayores porque debía entrenar más y, además, los fines de semana competía en torneos.



Luego, la Federación Británica de Tenis vio en Raducanu un talento especial y diferente. A partir de ahí, empezó a entrenar con Nigel Sears, quien ha trabajado con grandes tenistas, como Amanda Coetzer, Daniela Hantuchová, Ana Ivanovic, entre otras. “Es una chica muy inteligente. Piensa en grande, que es una de las cosas que realmente me gustó de ella cuando la conocí hace algunos años. Creo que nació para jugar al tenis y le gusta el escenario, y se lo está comiendo (…) Francamente, creo que el cielo es el límite”, declaró Sears a medios ingleses sobre el potencial de Raducanu.



La británica hizo su debut en el circuito de la Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) el pasado mes de junio en el Nottingham Open. Allí se enfrentó a Harriet Dart, su compatriota, y, pese a quedar eliminada en la primera ronda, Raducanu impresionó al All England Club, organizador del Campeonato de Wimbledon, razón por la cual recibió una wildcard (una tarjeta de invitación especial)para participar en la edición de este año. Este sería el primer Grand Slam de Raducanu.



La joven tenista estaba haciendo una gran presentación, pues había pasado a los octavos de final, en donde enfrentó a Alja Tomljanovic; sin embargo, debido a problemas respiratorios Raducanu tuvo que retirarse de la competición.

Tras su participación en Wimbledon, Raducanu dejó de entrenar con Sears argumentando que necesitaba “unos nuevos ojos y una voz más fresca”.

Ahora la tenista trabaja con Andrew Richardson, exjugador británico de tenis, con quien entrenó cuando tenía 11 años.



Un mes después Raducanu volvió a competir en el WTA 500 de San José, allí salió eliminada en la primera ronda tras enfrentarse a la tenista china Shuai Zhan. Luego participó en dos torneos menores, uno de la Federación Internacional de Tenis, en el que llegó hasta cuartos de final y el WTA 125 de Chicago, en el que fue finalista.

El US Open sería el segundo Grand Slam de Raducanu. La tenista británica llegó a este ocupando la posición 150, razón por la que tuvo que disputar rondas clasificatorias previas para garantizar su participación en el cuadro principal.



El camino al éxito de la tenista británica comenzó el 25 de agosto, cuando superó 2-0 a Bibiane Schoofs. Luego, logró dos victorias más en las clasificatorias, contra Mariam Bolkvadze y Maiar Sheiff, donde repitió el marcador de 2-0 frente a cada una.

“¡Tenía un pasaje para volver a casa al final de las clasificatorias! Es un gran logro y estoy muy orgullosa de mí misma”, confesaba Raducanu tras asegurar su participación en el cuadro principal. Allí enfrentó y salió victoriosa doblegando a todas sus rivales: Stefanie Vogele (en primera ronda), Shuai Zhang (en segunda ronda), Sara Sorribes Tormo (en tercera ronda), Shelby Rogers (en octavos de final), Belinda Bencic, campeona olímpica (en cuartos de final); Maria Sakkari (en semifinales) y Leylah Fernandez (en la final).

Récords

Raducanu rompió todos los pronósticos al convertirse en la campeona del US Open. La realidad es que muy pocos la tenían en el radar, y nadie la daba como favorita, no porque la tenista tuviera un bajo nivel, sino porque hasta este año debutó en el circuito WTA y era apenas su segundo Grand Slam.



La historia del campeonato de la tenista británica está llena de otras grandes hazañas. En primer lugar, Raducanu se convirtió en la primera tenista, entre hombres y mujeres, en ganar un Grand Slam entrando desde rondas clasificatorias. Además, se coronó campeona sin perder un solo set en los partidos que disputó, algo que Serena Williams había logrado en el 2014. A su vez, Raducanu es la tenista más joven en ganar un Slam desde Maria Sharapova en 2004. Por otra parte, rompió con la sequía de 44 años de Reino Unido sin tener una campeona en la categoría individual femenina de un Grand Slam, la última había sido Virginia Wade en Wimbledon 1977. Raducanu es, también, la británica más joven en ganar un Slam. Asimismo, es la tenista que menos participaciones necesitó en un Grand Slam para ganarlo. Finalmente, la británica de 18 años escaló 127 posiciones del ranking mundial y ahora ocupa el puesto 23.



“He jugado un gran tenis, me he divertido y al final conseguí un título con el que soñaba, pero que para nada pensaba iba a lograr cuando llegué al torneo para disputar la fase previa”, declaró la tenista británica tras ganar la final del US Open.



La final entre Raducanu y Leylah Fernandez (19 años) es la primera final entre adolescentes del US Open desde 1999, en aquella ocasión Serena Williams, de 17 años, venció a Martina Hingis, de 18.



Fernandez felicitó a Raducanu luego de salir derrotada y afirmó: “Es una muy buena jugadora, que ha estado jugando increíble estos últimos meses. Hoy cometí muchos errores, creo que Emma lo notó y lo aprovechó. Ella lo hizo bien y ojalá nos enfrentemos en muchas más finales”. Por su parte, la tenista británica, luego de vencer a Fernandez 6-4 y 6-3, declaró: “Felicito a Leylah, primero, porque jugó un tenis increíble, venciendo a las mejores jugadoras del mundo, le espera un gran futuro”.

A su vez, la reina Isabel II publicó un mensaje elogiando a Raducanu por su título: “Le mando mis felicitaciones por su éxito en ganar el US Open. Es un logro extraordinario a una edad tan temprana, y es un testimonio de su duro trabajo y dedicación. No tengo duda de que su extraordinaria actuación, y la de su oponente Leylah Fernandez, inspirarán a la próxima generación de tenistas. Envío mis mejores deseos a usted y a sus numerosos seguidores”.



Raducanu, en entrevista con BBC, se mostró muy emocionada y sorprendida por las felicitaciones de la monarca británica. “Significó mucho recibir un mensaje de Su Majestad. Es una gran inspiración y un modelo a seguir para todo el país”, manifestó.



Por otro lado, John McEnroe, uno de los mejores tenistas de la historia, en entrevista con CNN comentó que quedó encantado con Raducanu por lo que observó en el US Open. “No creo que pueda hacerlo mejor de lo que lo hizo. Es una locura que haya podido hacer esto en Nueva York”, afirmó.

Por haber ganado el título del US Open, Raducanu se embolsó un premio de 2,5 millones de dólares. La tenista británica, durante una entrevista a ESPN, dijo, en tono de broma, que lo primero que iba a comprar con ese dinero eran unos audífonos. “Antes del partido de clasificación de la primera ronda perdí mis AirPods y básicamente estuve corriendo como tres minutos por todo el vestuario para tratar de encontrarlos, pero los perdí. Estaba pensando y me dije: ‘si ganas este partido, puedes comprarte un par de AirPods’ ”, comentó Raducanu entre risas.

Sentido de responsabilidad

Otra cualidad que caracteriza a esta tenista es su alto sentido de responsabilidad. Si Raducanu no se destacó demasiado en categorías inferiores fue porque nunca renunció a sus estudios, pues su compromiso con la formación académica es proporcional a su compromiso con el nivel deportivo.



De hecho, en abril del presente año finalizó sus estudios en la Escuela de Newstead Wood, donde presentó sus exámenes finales de bachillerato en los que sacó una A+ (la calificación más alta) en matemáticas y una A en economía.



“Creo que mis padres piensan que estoy loca. No acepto nada menos que una A. Creo que eso es lo que la gente que me rodea piensa de mí. También siento que ahora tengo que estar a la altura de esa expectativa. Por eso también me esfuerzo tanto para intentar sacar esas notas. No estoy segura de qué notas me voy a sacar, pero hice mi parte, di lo mejor de mí”, aseguró en una entrevista con la WTA.



Por su parte, Alan Blount, director de la Escuela Newstead Wood, dijo al periódico británico The Times que Raducanu “todo lo aborda con determinación, trabajo duro, esfuerzo y dando siempre el 100 por ciento”. Asimismo, la tenista británica declaró, luego de ganar el US Open, que una de las claves para poder lograr el título del Grand Slam fue concentrarse plenamente en su juego, evadiendo cualquier distracción, como su celular.

“El mayor triunfo para mí es cómo me las arreglé para no pensar en absolutamente cualquier otra cosa excepto mi plan de juego, lo que voy a ejecutar. Me limité por completo y me concentré en mi oficio”, dijo Raducanu.



La familia es otra de las cosas fundamentales en la vida de la tenista. Ian y Renee Raducanu, los padres de Emma, han sido muy importantes para forjar la persona que hoy en día es ella. De acuerdo con la ganadora del US Open, tanto su madre como su padre le han enseñado a ser muy exigente consigo misma, lo que le ha permitido desarrollar una mentalidad muy fuerte desde pequeña. En una entrevista a Vogue, la tenista afirmó que sus padres “son muy difíciles de complacer y tienen grandes expectativas. Así que ese es un gran factor determinante de por qué quiero desempeñarme”.



Sus padres son las personas a las que más quiere impresionar en el mundo. Raducanu explicó a la revista estadounidense que, tras su participación en Wimbledon, sus padres le dijeron: “Estamos orgullosos de ti”, y eso era todo lo que ella necesitaba.

Finalmente, Raducanu, luego de conquistar el mundo del deporte, manifestó que ahora no siente ningún tipo de presión, y que, por el contrario, solo está tratando de disfrutar. “Es el momento de desconectar de cualquier pensamiento futuro o de cualquier plan, de cualquier horario. No tengo ni idea. Ahora mismo, no me importa el mundo, solo estoy amando la vida”, concluyó.



