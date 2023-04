El tenista serbio Novak Djokovic, líder del ránking de la ATP, debutó con victoria en el torneo de Montecarlo al imponerse al ruso Ivan Gakhov, 198 del mundo, en dos sets (7-6 y 6-2) tras un duelo donde creció en su juego con el caer de los puntos.

Djokovic, de menos a más

Novak Djokovic Foto: Karim Sabih. AFP

Por el puesto en el ránking de su rival, el primer partido oficial del serbio sobre tierra batida en el 2023 parecía destinado a ser un trámite. Sin embargo el desparpajo de un Gakhov más rodado, tras superar la previa y ya en el cuadro al estadounidense Mackenzie McDonald, pareció pillarle por sorpresa.



Poderoso con su derecha, el ruso esquivó los nervios iniciales y pudo romper por primera vez en el cuarto juego. Tuvo dos bolas para ello pero no aprovechó ninguna, la segunda de ellas tras un largo intercambio de 22 golpes. Idéntica situación se dio en el otro lado acto seguido, pero esta vez quien dejó ir la oportunidad fue

Djokovic.



Se mascaban los breaks y llegaron. Primero lo concretó Gakhov y en seguida respondió el balcánico, que además resolvió su siguiente saque en blanco para meter presión a su oponente (5-4). Lejos de temblarle las manos a este, se situó 0-30 en el undécimo juego. No logró rematar y la inercia llevo la decisión del primer set al tie break. Ahí no perdonó el número 1 del mundo, que falló dos pelotas para cerrar a su favor la manga inicial pero finiquitó esta a la tercera. Ese logro parcial hizo que las posibles dudas cambiaran de bando y, desde ese momento, todo empezó a ponerse de cara para él. En el segundo set, Gakhov aguantó hasta el 2-2. Pero en la búsqueda de seguir prolongando la igualdad con su saque, acabó entregándolo con una doble falta.



Demasiadas facilidades para Djokovic, que encontró el resquicio para hacer más dolorosa la herida. Tres juegos más seguidos, el último de ellos laborioso pese a servir, le valieron para sellar su pase a octavos de final.



En esa ronda se medirá al vencedor del choque entre los italianos Luca Nardi y Lorenzo Musetti, verdugos respectivamente del monegasco Valentin Vacherot y del serbio Miomir Kecmanovic.

EFE