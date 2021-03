Análisis: ¿por qué Cabal y Farah aún no retoman el camino del triunfo?

La derrota de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el Torneo de Doha vuelve a prender las alarmas sobre su rendimiento, que no ha sido el mejor desde el 2019.

Cabal y Farah no jugarán la final de dobles, tras perder en la serie contra Marcus Daniell, de Nueva Zelanda, y Philipp Oswald, de Austria, con parciales 6-3, 6-4; y ya preocupa lo que está pasando, más cuando la temporada avanza y ellos no han podido encontrar el nivel que los llevó a ser la mejor pareja de dobles del mundo.

(Le puede interesar: James se destapa y cuenta la realidad de por qué no está jugando)



Los problemas comenzaron cuando Farah fue notificado por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés) de un resultado adverso en una prueba realizada el 17 de octubre del 2019, por la presencia de boldenona.



De inmediato, Farah tuvo que alejarse de las canchas dejando solo a Cabal, pero luego de ponerse al frente de su defensa en febrero del 2020 el vallecaucano fue absuelto, tras demostrar que la cantidad de boldenona en la muestra fue mínima, por lo que no era necesario imponerle una sanción, pero ahí no paró todo. En el mes de octubre, Cabal anunció que se había contagiado con el nuevo coronavirus, lo que obligó a la pareja a frenar en seco.



Una vez recuperado, ambos volvieron a la competencia, pero esa temporada fue para olvidar. No tuvieron la opción de jugar el Torneo de Maestros, luego de perderse el ATP 250 de Amberes (Bélgica), el ATP 500 de Viena (Austria), en un año para olvidar.

“Hay que tener en cuenta que la pandemia afectó su rendimiento, que era alto, pero se dejó de competir, no se hicieron giras y torneos importantes, y por ende su bajón”, le dijo a EL TIEMPO el entrenador de Colsanitas, Alejandro Pedraza.

Hay que tener en cuenta que la pandemia afectó su rendimiento, que era alto, pero se dejó de competir, no se hicieron giras y torneos importantes, y por ende su bajón FACEBOOK

TWITTER

(Lea además: Roger Federer: de la alegría por el regreso, a un inesperado golpe)



Y agregó: “Otro punto es que por las lesiones y el tema de covid de Cabal han tenido que cambiar, y eso afecta el rendimiento normal de una pareja acostumbrada a jugar entre ellos”.



El último título de dobles lo consiguieron el 6 de septiembre del 2019, cuando ganaron el US Open, de ahí en adelante ha sido un calvario para ambos.



“Recuperar el nivel es de tiempo. Ellos estarán unos 4 o 5 años más en la élite mundial y hay que esperarlos. Hay partidos que se les han escapado en tiebreak y hace año y medio eso no sucedía, pero es el factor de volver a encontrar el ensamble”, señaló Pedraza. Los entrenadores advierten que si bien el nivel de Cabal y Farah no es el mejor, se debe analizar que hay parejas nuevas que han llegado al circuito y han conseguido triunfos importantes, pero insisten en que los dos volverán por el camino de las victorias.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Foto: Fedecoltenis

(Lea también: Lea además El español Sergio García comanda The Players)



“El año pasado no se compitió en nada. Luego vino el tema del covid de Cabal, duró un mes sin jugar. Hay que recuperar la confianza, retomar el camino y ellos están trabajando para eso. Tengo confianza que se van a mantener arriba”, señaló Felipe Berón, otro de los entrenadores.



“La falta de ritmo de competencia les ha hecho daño. No han jugado muy seguido y tampoco han afrontado giras largas. Ahora van a tres o a cuatro torneos más seguidos y eso les va a permitir coger la forma más rápida”, agregó Berón.



Para el DT, la parte mental ha sido clave. Señaló que el trabajo que se hizo luego del problema de dopaje de Farah fue mucho, porque el deportista se vio muy afectado, y habló de que todos los caminos conducen a que Cabal y Farah recuperen pronto su mejor forma, esa que los llevó a ser una pareja imbatible.



“El objetivo es Roland Garros, a eso le estamos apuntando. Es llegar en buenas condiciones. Este año es olímpico y también tienen en mente luchar por esa medalla”, dijo. La próxima semana, Cabal y Farah jugarán en el ATP 500 de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), torneo en el que debutan.



DEPORTES

Lo invitamos a leer además:

-Milan encuentra el premio y amarga al Manchester United



-Cristiano: esta sería la decisión de Juventus sobre su futuro



-Sancionan de por vida a dos tenistas por amaño de partidos