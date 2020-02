Arranca preventa y cambio de boletas para ver a Federer en Bogotá

La fecha para que Roger Federer y los fanáticos del tenis en Colombia cumplan su cita está muy cerca, por esto IMLA de Colombia anuncia que la preventa oficial para clientes Movistar Black Total, Black y Preferencial, inicia este 6 de febrero a las 9:00 a.m. y culmina el 8 de febrero a las 8:59 a.m., o hasta agotar existencias.



De contar con boletería disponible, los clientes Movistar Gold Total y Preferencial Prepago podrán acceder a esta primera venta de boletería después de las primeras 24 horas de haber iniciado la preventa, es decir, desde el 7 de febrero a las 9:00 a.m. hasta el 8 de febrero a las 8:59 a.m.

Las personas interesadas deberán solicitar el código de compra enviando vía mensaje de texto la palabra SOYPREFERENCIAL al 85200 y redimirlo en puntos de ventas físicos pagando con tarjeta débito, tarjeta crédito y efectivo, y en canales no presenciales (página web www.tuboleta.com y call center (1) 5936300) pagando solo con tarjetas de crédito. La redención del código está sujeta a disponibilidad de boletería. Válido un código por línea Movistar Preferencial y máximo 4 boletas por transacción.

Precios de boletería (incluyen recargo de Tuboleta):

Tercer anillo

Bronce: $402.500 pesos

Plata: $465.750 pesos

Oro: $609.500 pesos



Segundo anillo

Platino: $1.023.500 pesos

Titanio: $1.207.500 pesos

Zafiro: $1.138.500 pesos

Diamante: $1.322.500 pesos

Primera fila: $1.610.000 pesos



Primer piso

Rubí: $1.322.500 pesos

Próximas etapas

A partir del 8 de febrero inicia la venta al público general. Los invitamos a estar conectados en nuestras redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter: IMLA de Colombia) o en el portal web www.imla.com.co



En nuestras plataformas estaremos comunicando toda la información sobre la boletería del partido Federer vs. Zverev.

¡Si compró boletas para el partido del 22 de noviembre, esta información es para usted!

El próximo martes 24 de marzo Roger Federer y Alexander Zverev volverán para cumplir su cita con la fanaticada en Colombia. Esta jornada deportiva iniciará a las 4:00 p.m. con el juego de apertura y posteriormente el país vibrará con este partido electrizante a las 6:00 p.m., en el Movistar Arena de Bogotá.



Si usted adquirió sus entradas para el partido del 22 de noviembre de 2019, podrá reclamar una invitación para disfrutar del nuevo evento. La entrega de estas entradas se realizará a partir del 6 de febrero, hasta el 6 de marzo.



La ubicación de los puestos asignados de las boletas compradas para el pasado evento, se mantiene para las invitaciones al nuevo partido. Las que no sean reclamadas en este tiempo saldrán a venta al público.



Es necesario aclarar que, en caso de no poder tomar la opción ofrecida para asistir al partido del 24 de marzo, puede ceder su entrada a otra persona, una vez realizado el proceso de adquisición de la nueva invitación. La entrega de las boletas de invitación aplica únicamente para las que fueron compradas, por lo que no se incluyen cortesías.





Con información de oficina de prensa*