Presidenta de la WTA prendió las alarmas para el regreso del tenis

La inquietud de cuándo volverá el tenis profesional en toda su esencia con los campeonatos por los diferentes países del mundo sigue siendo una incógnita y, aunque parece haber luz verde, todo se vuelve a retrasar y su futuro queda en el aíre.

En esta oportunidad la presidenta de la WTA, Micky Lawler, fue la encargada de entregar unas noticias poca alentadoras sobre el reinicio de las actividades, asegurando que "Lo que sé es que se está haciendo todo para volver a jugar. Fácil no es. Mientras no haya una vacuna, va a ser muy difícil viajar y jugar. Si el US Open se juega, habrán unos torneos que se jueguen antes. Las próximas dos semanas van a definir qué se hará con esto", aseguró en una entrevista en emisora La Red.



¿Qué pasará con el escalafón de la WTA?

Los escalafones están congelados. Lo que sigue por decidirse y depende de cuándo vamos a reanudar los circuitos es a qué medida van a sacarse esos puntos o remplazarse esos puntos sumados en el año. Es algo que no se ha decidido, porque las jugadoras quieren saber cuándo van a volver a jugar, si este año o hay que esperar un año entero.



¿Cree que se van a jugar Roland Garros y el US Open?

Se va a tomar la próxima ola de decisiones en dos semanas, creo que mucho depende de la decisión del US Open. Sé que hará todo lo posible para que pueda jugarse, porque hay un tema operacional y económico, pero más que nada emocional, porque Nueva York es una región donde el coronavirus ha sido y sigue siendo terrible, Para la gente de Nueva York es importante que el US Open se juegue. Si esto llega a pasar, entonces se van a tomar decisiones en cuanto a Cincinnati, Toronto no sabemos, pero depende de lo que decidan los gobiernos. Es una situación bastante movida y fluida. Por eso tenemos estas reuniones con los torneos y las jugadoras para explicar las decisiones que se toman a diario.



¿Y Roland Garros se va a jugar?

Por el momento, sí, lo que pasa es que hay una segunda ola del virus en Francia, hay que apuntar para adelante, pero hay que tener la mente abierta para no morirse, porque se nos acaba todo.



¿La WTA se ha visto muy afectada económicamente?

Hemos perdido muchísimo dinero en televisión, en derecho de datos, lo que se paga por operaciones, patrocinios… Es una situación muy difícil.



¿Puede haber una unión por fin entre la ATP y la WTA?

A mí me parece que la unión del tenis es importante. El tenis es un deporte que es bastante desunificado en temas de administración, en temas gubernamentales. Está la ITF, los grand slams, la ATP y la WTA. Nosotros, junto a la ATP, hemos visto que el tenis se luce en su máxima capacidad cuando jugadores y jugadores se unen y los eventos son como los grand slams, por su puesto hay momentos en el que el deporte se luce muy bien únicamente en el tenis femenino y otros en el tenis masculino. No se va a poder hacer siempre un tour combinado con hombres y mujeres, Pero en temas administrativos podemos ser más eficientes. Si agregamos nuestros derechos comerciales y si duplicamos esfuerzos en marketing, medios sociales, producción y en educación nos puede ir bien. Ya estamos trabajando con ellos bastante y hemos visto los beneficios. Entonces, ¿por qué no usar este momento para avanzar en este tema? Claro que no es fácil, porque uno tiene raíces acá y ellos en otro lado. Hay diferentes valores, pero podemos lograrlo.



¿Habría muchos problemas para esta unión?

Pueden ser muchos, pero quizá los más grandes son las trabas financieras.

¿Cree que si se puede lograr esa unión definitiva?

Yo creo que sí, creo que podemos empezar a avanzar mucho en los próximos 12 meses. Si llegamos a esa unión, llegamos a la cumbre, es una aventura complicada y estamos trabajando en eso.



¿Por esta pandemia podrían cambiar las reglas del tenis?

Para cambiar las reglas no se necesita de una pandemia, pero creo, personalmente, que debemos considerar cambios e intentar cosas nuevas. Por ejemplo, si les digo a mis hijos que se sienten a mirar un partido de tenis por cinco horas, es algo muy largo, es peor que viajar en un avión en un asiento del medio en la fila 54. Siendo amante del tenis, me he agarrado a mí misma a decir que por favor no haya un tercer set, que es, posiblemente, lo mejor del tenis, pero hay que lograr que el tenis que sea mucho más rápido.



¿Y qué cambios le haría?

Un solo servicio, tie breaks siempre… Esos serían buenos comienzos.



¿Y el entrenador en la cancha?

Sí, también. Comprendo los argumentos en contra, pero en la Copa Davis, Copa Federación lo tienes en la cancha y te da otra dimensión positiva. Necesitas buenos entrenadores.



DEPORTES