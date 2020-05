¡Alerta para Cabal y Farah!: Así está el regreso de los dobles

El regreso a la actividad de la pareja colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah está en entredicho. Los actuales número uno del escalafón mundial de la modalidad de dobles de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) no tienen, a corto plazo, vuelta a la competencia, pues el tenis del planeta solo se plantea el retorno a la actualidad en los torneos de individuales, tras la suspensión general por la pandemia de covid-19.

Así se lo dijo a EL TIEMPO el presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés), David Haggerty, en entrevista exclusiva.



El tenis, como todos los deportes, vive una suspensión indefinida por la pandemia global. Todos sus torneos están suspendidos hasta nueva orden y la fecha tentativa de regreso se estableció para finales de julio. De momento, se han propuesto protocolos sanitarios mínimos para retomar actividades, si los gobiernos de cada país lo permiten.



“Nuestras pautas actualmente recomiendan que solo se jueguen los sencillos, ya que esto asegura que el distanciamiento social se pueda mantener durante todo el juego. Continuaremos desarrollando estas pautas de acuerdo con los últimos consejos”, dijo Haggerty.

Y agregó: “Los protocolos que la ITF le entregó a inicio de mayo a cada federación nacional fueron claros: los jugadores tienen que permanecer al menos a dos metros del contrario, sin que exista contacto físico, como, por ejemplo, el saludo postpartido, el tradicional apretón de manos; los jugadores se cambiarán de pista por lados diferentes de la red, usarán distintos juegos de pelotas –marcándolos– y no compartirán el equipamiento. Planes concretos para el deporte individual, lo que deja claro que los dobles, por ahora, no tienen espacio en este 2020”.



‘Alimentar la familia’

Quien sí le habló a este diario fue el doblista argentino Horacio Zeballos, finalista del Abierto de Australia del año pasado y ganador de 15 títulos ATP. “No estaba al tanto de este problema con los dobles. Se entendería porque, en teoría, en el dobles es difícil hacer que no se crucen las personas que están involucradas en el juego. Por ejemplo, están los dos en la red y es claro que ambos van a buscar las bolas y no se mantendría el distanciamiento”, comentó.

Además, Zeballos da una idea para intentar que vuelva esa modalidad, si es que las circunstancias lo permiten. “No sé si se pueda llegar a algún acuerdo, es parte de nuestro trabajo y necesitamos los ingresos para alimentar a la familia y vivir. No sé si se pueda crear un protocolo, por ejemplo, solo en los dos grand slams que quedan, si es que se juega, con algún tipo de cuarentena de 10 o 15 días y después ir a competir. Si estás cerca con tu compañero este tiempo y no pasa nada, que es igual que estar con la familia, ¿por qué no competir?”.



Dudas

Ahora bien, reactivar el tenis está muy difícil. Por ahora se cree que después de julio los contagios bajen y se pueda jugar sin público, el presidente de la ITF es muy cauteloso.



“Nadie puede predecir exactamente cuánto tiempo se verá afectado nuestro deporte, pero tal como están las cosas, el tenis profesional está suspendido hasta al menos el 31 de julio. El impacto de la pandemia continúa evolucionando a diario y, por supuesto, la situación varía en todo el mundo. Continuaremos monitoreando y siguiendo los últimos consejos médicos”, comentó Haggerty.



Por ahora, solo les queda la unión y seguir fortaleciendo los protocolos.

“El coronavirus ha presentado un desafío sin precedentes para nuestro deporte. Estamos trabajando estrechamente con nuestros 210 países miembros para supervisar un regreso seguro al tenis en todos los niveles”, concluyó.



Y sobre la lucha contra la crisis aseguró: "Ahora que se han levantado las restricciones en varios países, hemos proporcionado pautas y apoyo a nuestros países miembros para asegurarnos de que estén en una posición sólida para reanudar la actividad y la competencia cuando sea seguro hacerlo, con medidas de salud, seguridad e integridad establecidas. La ITF invierte más de $ 10 millones de dólares al año en desarrollo global a través de nuestros países miembros, proporcionando la vía profesional para el talento emergente, permitiendo que más personas en todo el mundo jueguen y entregando tenis para las generaciones futuras. Es vital para la salud y la viabilidad a largo plazo de nuestro deporte en todos los niveles que esto pueda continuar una vez que salgamos de esta pandemia".



