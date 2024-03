Policía de Miami da nueva hipótesis sobre muerte del novio de Sabalenka: giro impensado

Es un difícil momento el que está pasando la jugadora Aryna Sabalenka, luego de que conociera la muerte de su novio Konstantin Koltsov, justo antes de iniciar su participación en el Masters 1.000 de Miami.

Según el medio smartpress.by de Bielorrusia, el exjugador de hockey habría muerto por un trombo que se trasladó hasta un órgano vital, lo que le provocó un colapso, explicó el medio citado.

Aryna Sabalenka y Coco Gauff Foto:Sarah Stier. Getty Images/AFP Compartir

Sin embargo, la Policía de Miami dio en un comunicado oficial otra versión que podría dar un drástico giro en la historia, informó CNN. Las autoridades señalaron que la muerte de Konstantin Koltsov fue porque se habría quitado la vida.

Aunque no se ha conocido el informe oficial de criminalística. El Departamento de Homicidios, que lleva a cabo la investigación, no ha emitido un comunicado en el que se determine la causa de la muerte.

Cabe recordar que el exjugador de hockey empezó su relación sentimental con Aryna Sabalenka en el 2021. Por otro lado, la federación deportiva de Bielorrusia lamentó la trágica noticia.

Aryna Sabalenka. Foto:AFP Compartir

"Estamos de luto. La Federación Bielorrusa de Hockey expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que conocieron y trabajaron con Konstantin", explicó.

Por ahora, la número dos del mundo no se ha pronunciado por la muerte de su pareja y en varios medios como The Tennis Letter revelaron que Sabalenka no descartaría jugar el Masters 1.000 de Miami.

DEPORTES