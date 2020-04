¡Hijo de tigre sale pintado! La historia del pequeño Miguel Tobón

Dice el viejo refrán que “hijo de tigre sale pintado. Y ese parece ser el lema de la familia del extenista colombiano Miguel Tobón, quien tiene a su hijo, también llamado Miguel, como una fiera en las canchas de tenis, siguiendo sus pasos, y con la firme idea de ser, a futuro, la mejor raqueta del país y el mejor de la ATP.

En estos días de cuarentena en la Florida, Estados Unidos, el pequeño Miguel ha pasado más tiempo con su familia, lo que las giras a los diferentes torneos no lo dejan. Quiere compartir la mayor cantidad de tiempo con ellos, sin dejar el tenis de lado. Es por eso, que el joven de 13 años, buscó muy detalladamente en su conjunto un muro en el que pudiera practicar, mientras la vida, detenida por la propagación del coronavirus, vuelve a su estado natural.



“El tenis me despierta muchos sentimientos. Le pongo muchas ganas, siento todas esas sensaciones cuando la pelota está en juego, a cada bola le quiero llegar. Le meto paciencia, inteligencia y garra”, le dijo Miguel a EL TIEMPO en medio de una charla en la que estaba nervioso al ser la segunda entrevista que daba en su vida.

Su pasión por el tenis va más allá de saber que su papá fue un jugador que se destacó en Colombia en la época de los 90. Vive, siente y respira tenis. Le encanta estar viendo videos de este deporte para mejorar y seguir el ejemplo de los más grandes tenistas de toda la historia.



“Miro a todos los mejores jugadores del mundo. Novak Djokovic tiene buen revés y muy buena devolución; a Rafael Nadal le admiro la garra; a Roger Federer tiene un muy buen saque y una muy buena derecha y Gaël Monfils me mata, porque me gusta como corre de rápido y lo atlético que es. Eso me inspira a querer ser el número uno del mundo”, le comentó a este periódico.

Entrenamiento

Miguel hijo nació en Estados Unidos, pero juega por Colombia, su español es muy bueno, aunque a veces olvida algunas expresiones y pide ayuda a su padre para hacerse entender. Le gusta estar dentro de la cancha, ese escenario en el que mejor se desarrolla.



“Uno de mis mejores golpes es el revés. También tengo una muy buena bolea para adelante. Además tengo un buen saque, la parte física y la elástica”, reconoció Miguel, quien por estos días hace más trabajo físico para no perder la forma el día que vuelva a competir.

Mientras esta cuarentena pasa, se ha estado entrenando muy bien junto a su padre, quien mira al detalle cada uno de los movimientos que hace para que esté en óptimas condiciones. “La verdad ahora entreno lo normal. Estos días porque estamos en cuarentena nos toca hacer más físico. Hacemos dos o tres horas, en horario normal hacemos una hora y luego vamos a la cancha”.



Su buena relación con su papá le ha ayudado para trabajar todos los aspectos tanto físicos como mentales. Su preparación es muy disciplinada y él mismo le imprime esta dosis que es tan necesaria para alguien que sueña en grande.



“Yo me baso en la experiencia y el conocimiento, trato de darle consejos en todos esos detalles a nivel de entrenamiento y de competencia. Para mí lo más importante es la disciplina constante, paciente”, le dijo a EL TIEMPO Miguel Tobón, padre del joven.

Y es que tener a un papá y entrenador al mismo tiempo es muy bueno: “Pienso que en la cancha él me trata como si fuera un estudiante, pero cuando llegamos a la cancha, es mi papá y punto. Cuando nosotros salimos de la cancha, también hablamos de tenis, cosas diferentes de papá e hijo, cosas que me enseña en la casa y también cuando estoy viendo videos, le pregunto, veo videos de tenis. Lo mejor es tener un papá y un entrenador a la vez es que le puedes decir lo que quieras, te sientes cómodo diciéndole algo”.



Finalmente, Miguel hijo sabe que quiere ir más allá de practicar este deporte. Quiere dejar en alto el nombre de la familia, pero también el del país.



“Siempre me ha gustado representar a Colombia, quiero sacar el país adelante, ayudar. Siempre me quiero superar, me gusta y me apasiona el tenis”, concluyó Miguel, quien si se le pone a escoger qué Grand Slam quiere ganar sería Roland Garros.



Ahora Miguel y su padre están expectantes de cuándo se pueda superar esta problemática de salud pública a nivel mundial para así diseñar su temporada en lo que queda del año y demostrar que “hijo de tigre sale pintado”.



