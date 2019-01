Tsitsipas busca graduarse de 'matagigantes' con Nadal 

Roger Federer ha sido el gran ídolo de Stefanos Tsitsipas durante toda su vida y el pasado domingo ambos se medían en el Abierto de Australia: el joven griego, llamado a ser uno de los grandes nombres en un futuro cercano, eliminó al mito suizo en ese cruce de octavos de final. Ahora, este matagigantes tiene como objetivo dar otro golpe: eliminar este jueves, en la madrugada, eliminar al español Rafael Nadal en las semifinales del torneo.

Este ateniense de 20 años se soltó el pelo de su melena para devorar, como un león hambriento, al actual número 3 del mundo, que cumplirá 38 años en agosto. Tsitsipas demostró en la pista de Melbourne los argumentos que han sustentado su ascensión en el tenis masculino, donde es decimoquinto del mundo.



Su gran eclosión llegó en 2018, el año en el que logró una primera final, en el torneo de Barcelona. Luego jugó otra final en el Masters 1.000 de Canadá en agosto y un primer título ya en la cita de Estocolmo en octubre.



“Siempre he pensado que me llevaría más tiempo llegar. Pero he trabajado duro y no es una sorpresa para mí”, estimaba, seguro de sus capacidades, este deportista de físico espigado y atlético (1,93 metros de altura, 85 kg) hace apenas unos meses.

Familia de deportistas

Pero no sólo el físico está detrás de su éxito. "Stefanos está adquiriendo una gran fuerza mental, sobre todo gracias a las victorias difíciles que ha conseguido", estimaba recientemente a la AFP su padre, Apostolos Tsitsipas.



En 2015 entró a trabajar a la Academia Mouratoglou, una auténtica fábrica de campeones en la Costa Azul francesa, pero Apostolos siempre ha estado al lado de su hijo y tiene un papel fundamental en su carrera.



Julia Salnikova, hija de un campeón olímpico de fútbol, es otro ejemplo de la cultura deportiva que impregna el día a día de la familia. El secreto es “fijar objetivos gradualmente y responsabilizar al jugador para hacerle progresar”, repite Apostolos Tsitsipas.



Stefanos, primero de cuatro hermanos, tuvo sus primeros éxitos importantes en 2016, año en el que ganó en la categoría júnior de dobles en Wimbledon y donde llegó al primer puesto mundial en la categoría de jóvenes.



Ahora, Nadal, uno de los candidatos al título y mejores de la historia será su nuevo oponente, que quiere dejar en el camino.



“Jugué contra Rafa en Toronto y aunque perdí, siento que estuve cerca de su nivel. Después de ese partido me dije a mí mismo que lo haría mucho mejor la próxima vez”, dijo Tsitsipas, quien es visto por el español como un rival muy difícil y desde ya vaticinó un “duro encuentro”. El griego va por la gloria...



