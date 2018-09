Osaka, la japonesa de ascendencia haitiana que sorprende en el US Open

Uno de los mayores atractivos del tenis femenino en los últimos años es la joven Naomi Osaka, una jugadora de 20 años con pasaporte japonés, ojos rasgados y test negra. Este miércoles dio un nuevo batacazo: derrotó con un contundente 6-1, 6-1, en apenas una hora de partido a la ucraniana Lesia Tsurenko y se metió en las semifinales del US Open.

"La gente cuando llego a Japón se extraña mucho. Entiendo más que hablo el idioma y la gente se sorprende porque no espera una chica negra", aseguró Osaka en el 2016 en una entrevista reproducida por la página ‘puntodebreak.com’.



De madre japonesa y padre haitiano, Naomi y su familia se mudaron a Nueva York cuando ella apenas tenía 3 años. Por sus primeras grandes actuaciones en el tenis, su padre decidió que jugara con pasaporte japonés.



Tan solo fue llegar al circuito y con tan solo 16 años, siendo la 406 del escalafón mundial, derrotó a Sam Stosur, la primera rival de peso que cayó en sus redes.



Destaca poderosamente su revés a dos manos, uno de los más potentes y versátiles que pueden verse en el circuito, así como una mentalidad seria y muy concentrada durante cada minuto de partido.



Osaka tiene muchos seguidores y medios de comunicación que le siguen por todo el circuito. Aún se pone nerviosa al escuchar una pregunta en japonés porque entiende algo, pero no habla el idioma de la mejor forma.

Camino rápido a semifinales

La tenista japonesa Naomi Osaka barrió este miércoles a la ucraniana Lesia Tsurenko en dos sets y avanzó a las semifinales del US Open, que se disputa en las pistas duras de Flushing Meadows, en Nueva York.



Osaka, vigésima cabeza de serie, ya ganó en marzo el torneo de Indian Wells y ahora aspira a levantar también su primer Grand Slam luego de vencer por este miércoles a su oponente por un contundente 6-1, 6-1 en apenas una hora de partido.



Para ello, ahora la nipona deberá superar en la penúltima instancia a la ganadora del duelo entre la española Carla Suárez (N.30) y la estadounidense Madison Keys (N.14), que se verán las caras en el primer encuentro de la noche en la pista central Arthur Ashe.



"Significa mucho para mí. Estaba asustada por dentro, todo el cuerpo me temblaba pero estoy muy contenta de haber avanzado", señaló tras el encuentro.



"He luchado por cada punto, creo que eso es algo que me costaba antes, creo que he madurado un poco", agregó.



Osaka, de solo 20 años, es la jugadora más joven en liza en el torneo y la primera jugadora japonesa en llegar a esa fase de un "major" desde Kimiko Date en 1996.

Este miércoles, la asiática no dio tregua a su rival, maximizando su poderoso primer servicio, con el que consiguió el 91% de los puntos, además de cometer únicamente 11 errores, por los 31 de su contrincante.



Osaka firma la mejor temporada de su carrera luego de haber derrotado a Serena Williams a principio de temporada, de sumar su primer título y, ahora, de presentarse en las semifinales de un torneo de Grand Slam.



DEPORTES con AFP