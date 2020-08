Programación deportiva para este sábado primero de agosto

ESPN

7:55 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: clasificación GP de Gran Bretaña

ESPN 2

11:30 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Arsenal vs. Chelsea

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Atalanta vs. Inter de Milán



ESPN 3

11 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Brescia vs. Sampdoria

1:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Juventus vs. Roma

3:45 p. m.: BALONCESTO – NBA: Jazz de Utah vs. Thunder de Oklahoma

7:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Lakers de Los Ángeles vs. Raptors de Toronto



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

2:40 p. m.: FÚTBOL – Copa de Portugal: Benfica vs. Porto



CANAL 1

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: América vs. Tijuana

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Tigres vs. Pachuca



DEPORTES