Prográmese con los mejores partidos de tenis en Australia

A partir del lunes 1° de febrero Melbourne concentrará toda la acción del mejor tenis del mundo con atractivas competencias en simultáneo, entre ellas la segunda edición de la ATP CUP, los ATP 250 Melbourne I y II y los tres certámenes WTA (dos 500 y uno 250), que se suman con todo el potencial femenino a las pantallas de ESPN. Esta será, sin dudas, la antesala ideal para el esperado Australian Open, primer torneo Grand Slam del año.



Le puede interesar: (¡En voz oficial! Federer anunció en cuál torneo va a volver a competir).

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev y gran parte del Top 10 dirán presente en la ATP CUP, con 14 de los mejores 15 tenistas del momento. Además, se destaca el regreso de Nick Kyrgios en el ATP 250 Melbourne II, esto sumado a la participación de casi todo el Top Ten femenino en el Grampians Trophy.



Sudamérica estará representada con la participación de los argentinos Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos y Máximo González en la ATP Cup mientras que Nadia Podoroska disputará el WTA 500. Por su parte, el uruguayo Pablo Cuevas, el boliviano Hugo Dellien y el argentino Federico Delbonis disputarán el ATP 250 Melbourne I, mientras que sus compatriotas Federico Coria y Juan Ignacio Londero actuarán en el ATP 250 Melbourne II.



Con el recuerdo aún fresco de una temporada 2020 brillante, la rosarina Podoroska y “El Peque” Schwartzman, ambos embajadores de Disney+, irán por el difícil desafío de avanzar este año aún más en los rankings de la WTA y la ATP, respectivamente.



También lea: (Djokovic empezó con triunfo y Nadal retrasó su debut en la Copa ATP).



Cabe recordar la ausencia del chileno Cristian Garín durante el inicio de la temporada, debido a una lesión en su muñeca, que lo mantendrá alejado de la actividad hasta fines de febrero, cuando se reintegre posiblemente en el ATP 250 de Córdoba.

Calendario

MARTES 2

ATP Cup – Fase de Grupos Día #1

03:30ARG/CHI/PAR/URU 02:30BOL/VEN 01:30COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN2

Rusia vs. Argentina – GRUPO D



ATP Cup – Fase de Grupos Día #1

03:30ARG/CHI/PAR/URU 02:30BOL/VEN 01:30COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN3

España vs. Australia – GRUPO B



ATP Cup – Fase de Grupos Día #2

20:00ARG/CHI/PAR/URU 19:00BOL/VEN 18:00COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN2

Alemania vs. Canadá – GRUPO A

Italia vs. Francia – GRUPO C



ATP250 Melbourne Summer Series - Primera Ronda

21:00ARG/CHI/PAR/URU 20:00BOL/VEN 19:00COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN3



------ MIÉRCOLES 3 ------

ATP250 Melbourne Summer Series - Segunda Ronda

02:30ARG/CHI/PAR/URU 01:30BOL/VEN 00:30COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN3



ATP Cup – Fase de Grupos Día #2

03:30ARG/CHI/PAR/URU 02:30BOL/VEN 01:30COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN2

Grecia vs. Australia – GRUPO B

Rusia vs. Japón – GRUPO D



ATP Cup – Fase de Grupos Día #3

20:00ARG/CHI/PAR/URU 19:00BOL/VEN 18:00COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN2

Serbia vs. Alemania – GRUPO A



ATP Cup – Fase de Grupos Día #3

20:00ARG/CHI/PAR/URU 19:00BOL/VEN 18:00COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN Extra

Austria vs. Francia – GRUPO C



------ JUEVES 4 ------

ATP Cup – Fase de Grupos Día #3

03:30ARG/CHI/PAR/URU 02:30BOL/VEN 01:30COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN2

Argentina vs. Japón – GRUPO D



ATP Cup – Fase de Grupos Día #3

03:30ARG/CHI/PAR/URU 02:30BOL/VEN 01:30COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN3

España vs. Grecia – GRUPO B



ATP250 Melbourne Summer Series – Cuartos de Final

21:00ARG/CHI/PAR/URU 20:00BOL/VEN 19:00COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN2



ATP250 Melbourne Summer Series – Cuartos de Final

23:00ARG/CHI/PAR/URU 22:00BOL/VEN 21:00COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN3



------ VIERNES 5 ------

ATP Cup – Semifinal #1 Día #4

03:30ARG/CHI/PAR/URU 02:30BOL/VEN 01:30COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN2

Ganador Grupo A vs. Ganador Grupo D



ATP Cup – Semifinal #2 Día #4

03:30ARG/CHI/PAR/URU 02:30BOL/VEN 01:30COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN3

Ganador Grupo B vs. Ganador Grupo C



ATP250 Melbourne Summer - Semifinales

21:00ARG/CHI/PAR/URU 20:00BOL/VEN 19:00COL/ECU/PER

23:00ARG/CHI/PAR/URU 22:00BOL/VEN 21:00COL/ECU/PER

EN VIVO ESPN3



Con información de oficina de prensa*