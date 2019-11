Colombia se queda sin capitán en la Copa Davis

Parecía cuestión de días, minutos o segundos para que se conociera la salida de Pablo González como capitán del equipo colombiano de Copa Davis. Este martes en horas de la noche se confirmó esta noticia.

González hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que sentenció su salida como capitán en la que aseguró que tuvo "la fortuna de cerrar esta etapa cumpliendo el sueño con mi equipo de hacer parte de las finales en Madrid y competir con los mejores del mundo".





Esta carta de despedida fue confirmada a EL TIEMPO por el presidente de la Federación Colombiana de Tenis, David Samudio: "Pablo no sigue como capitán del equipo de Copa Davis", aseguró en una conversación por chat.



Pablo González asumió la capitanía del equipo colombiano de Copa Davis en septiembre del 2016 en remplazo de Mauricio Hadad. En total acompañó al equipo en nueve confrontaciones en las que le ganó a República Dominicana, Chile, Barbados, Brasil y Suecia y cayó contra Croacia, Argentina, Bélgica y Australia.



Consiguió el anhelado ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis, aunque es claro que lo ayudó el cambio en el formato cuando el Grupo Empresarial Kosmos, del jugador Gerard Piqué, compró el torneo y decidió hacerles modificaciones.



En el ojo del huracán

El peor momento que vivió González como capitán lo vivió hace un mes y medio cuando entregó la lista de convocados para las finales de la Copa Davis, pero por presión de los jugadores experimentados (Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah) cambió de decisión y sacó a Nicolás Mejía e ingresó a Alejandro González.





Esta polémica tomó más fuerzas con el audio que publicó EL TIEMPO en el que los jugadores del equipo le explicaban a Mejía por qué lo sacaron de la nómina que jugaría las finales en Madrid y se destapó que ellos fueron quien eligieron a Pablo González como capitán y no le aceptaron en varias oportunidades de la renuncia. Ademá, de algunos calificativos en contra del entonces capitán.



Falla, el elegido

Según pudo conocer EL TIEMPO, el nombre de Alejandro Falla ya estaría seleccionado para asumir como nuevo capitán del equipo colombiano de Copa Davis. Se conoce muy bien con los jugadores y hace parte de la denominada "familia".



Falla le puso fin a su carrera deportiva en enero del 2018 y desde entonces trabajó como entrenador de la juvenil María Camila Osorio y acompañó a equipos juveniles de Colombia y la FedCup.



Este es el comunicado de Pablo González



"Hoy termino un ciclo de un poco más de 4 años, en el que tuve el cargo de capitán del equipo colombiano de tenis. Tuve la fortuna de cerrar esta etapa cumpliendo el sueño con mi equipo de hacer parte de las finales en Madrid y competir con los mejores del mundo.



"Estuve a cargo del seleccionado durante nueve confrontaciones, vencimos duros rivales como Republica Dominicana, Chile, Barbados, Brasil y Suecia y luchamos con dignidad con países que cuentan con top 15 mundiales como Croacia, Argentina, Bélgica y Australia. Llevamos la tricolor a lo más alto y siento mucha gratitud por eso.



"Agradezco a la Federación Colombiana de tenis por la confianza y en especial a todos los jugadores que pasaron por este proceso conmigo.



"Seguiré trabajando por el desarrollo del tenis en mi país y me siento orgulloso de estar inscrito en la historia de este deporte.



"Felicito a los guerreros que como siempre dejaron todo en la cancha y agradezco al cuerpo técnico que se la jugó por mi y el equipo en todo momento.



"Deseo que sigan cosechando triunfos y siendo el ejemplo a seguir para los futuros tenistas. Estaré siempre cerca para alentarlos", aseguró.



Deportes