La tiranía del US Open... (Opinión)

Quiero comenzar diciendo que EE. UU., según las cifras oficiales al día de este lunes, tiene 2,1 millones de casos positivos por covid-19, 118 mil muertes y 662 mil personas recuperadas. Nueva York: 383 mil contagios y 30.825 muertos. Estos datos para comenzar a desgranar la férrea posición de la Federación Estadounidense de Tenis de hacer el US Open del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Ellos quieren marcar la parada. Pero aquí se están pegando un tiro en los pies. ¿Qué claridad en sus decisiones pueden tener si su mismo presidente, Donald Trump, propuso “inyectarse desinfectante” contra el coronavirus? Como imperialistas que son quieren llevar el circo romano a Nueva York y darles diversión a los aficionados a cualquier precio. Nueva York, ciudad en la que se disputa el US Open, ha venido desacelerando la propagación, pero sigue siendo una tendencia alta.



Ahora, con los aeropuertos abiertos y la llegada masiva de tenistas de diferentes nacionalidades, el riesgo se elevará. Claro que el protocolo para poder jugar es uno de los más exigentes y agresivos, pero ahí vienen los otros problemas.



A la baja confirmada por lesión de Federer, tenistas como Djokovic, Thiem, Zverev, Nadal y Serena Williams dudan jugar el torneo. Tener que quedarse en hoteles del aeropuerto, no poder entrenar, solo movilizarse con una persona de su equipo y jugar sin público los pone a pensar.



Paréntesis. Djokovic hizo un torneo amistoso en Belgrado (Serbia), llenó las graderías de gente, algunos sin tapabocas y para él no hubo lío. Y en medio de esta fiesta tuvo contacto con el basquetbolista Nikola Jankovic, que dio positivo por covid-19. En fin, la hipocresía…



Sigamos. Digamos que van todos los chachos del tenis. La temporada está parada hasta el 31 de julio. Solo tendrían un mes para tomar ritmo, pero al viajar a EE. UU. al US Open y a dos torneítos previos tienen que hacer cuarentena de 14 días. Veremos partidos con falta de sincronización, derechas largas y voleas al aire. Y si no van los mejores del mundo, irán los de escalafón bajo y será un espectáculo poco atractivo para el espectador.



Finalmente, muchos de los ingresos de los patrocinadores son de los asistentes al torneo, que aprovechan para comprar recuerdos, pero sin público ¿cómo harán?



