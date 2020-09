Cabal y Farah siguen en cuarentena... (Opinión)

Para verdades, los resultados y las estadísticas. Apegado a estos ítems, se puede decir que lo de los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en este 2020 es de espanto. ¡Siguen de cuarentena!

Este martes volvieron a desilusionar y ahora preocupan a una semana del inicio de Roland Garros. En su debut en el ATP 500 de Hamburgo, en el que enfrentaban a sus bestias negras, el francés Jean-Julian Roger y el rumano Horia Tecau, decidieron retirarse por molestias en un aductor de Cabal cuando perdían 6-0 en el tie-break del primer set. Qué curioso que aguantó 49 minutos de un apretado partido con un dolor que tenía desde antes del partido.



Quizá lo más preocupante de esto es su nivel. Antes era claro que Cabal y Farah tenían un matrimonio desequilibrado. Farah siempre era el de más bajo nivel, aunque al menos sacaba bien, pero hoy en día ni su servicio, ni su volea, ni su revés ni su derecha. Y Cabal, el bombero que apagaba los incendios de su pareja, tiene un bajo rendimiento tras el regreso al circuito. Chispazos de ese jugador agresivo y veloz.



Y como dije al principio, nadie puede pelear contra lo tácito y en este caso son las estadísticas: tras el regreso al circuito han jugado seis partidos para un total de cuatro derrotas y dos victorias. Fueron eliminados en primera ronda del Masters de Cincinnati, en octavos del US Open y del Masters de Roma y se retiraron en Hamburgo.

No defendieron su título en el US Open y tampoco el bicampeonato en Roma.



El dobles es una modalidad menor dentro del tenis. El que no haya favoritos y cualquiera le pueda ganar a cualquiera lo confirma. Sin embargo, a Cabal y Farah hay que exigirles como los número uno del mundo que son, o de qué les sirve ese escalafón ¿En la victoria sí son los número uno, pero en la derrota lo olvidamos? Menos que este listado está congelado por la pandemia del coronavirus o ya no estarían en el trono.



Ha sido un 2020 muy oscuro. El positivo por boldenona de Farah a inicio de año (luego fue absuelto) y la pandemia han influenciado negativamente en el año de los doblistas, que ahora jugarán Roland Garros, en el que no se auguran buenos resultados y más si Cabal llega con molestias.



Grand Slam



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4