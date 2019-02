Osorio y cuatro más… (Opinión)

Es una leona dentro de la cancha. Tiene el corazón de acero. Con sus apenas 17 años tiene golpes y movimientos por pulir, pero su talento es indiscutible e intratable. La cucuteña María Camila Osorio demostró en la Copa Federación, jugada la semana pasada, que es la raqueta más importante de Colombia y una jugadora que abre la ilusión en el tenis femenino del país. En la Copa Federación fue Osorio y cuatro más.

En total jugó cuatro partidos de individuales y siempre le dio el punto a Colombia. Venció a la mexicana Victoria Rodríguez, a la paraguaya Monserrat González, a la ecuatoriana Mell Reasco y a la puertorriqueña Lauren Anzalotta. A todas ellas las limitó desde el arranque con un poderoso juego de derecha. Siempre impuso condiciones.



Sus números en la Copa Federación son imponentes. Ha sido convocada en 10 oportunidades al equipo colombiano de la Fed Cup y ha ganado ocho partidos en sencillos y tan solo ha caído en dos oportunidades, para una efectividad del 80 por ciento. Mientras que en los dobles se ha impuesto en tres oportunidades y ha perdido las mismas veces en el torneo.



Más allá de todos los números, su juego llama la atención. No es tan alta y sigue siendo una niña, pero en la cancha le encanta sacarles fuego a todas las pelotas que devuelve. Es ofensiva y si ve la oportunidad, sube a la red. Aún le falta mejorar en la parte mental, pero es normal, tiene 17 años.



“A veces se me acelera y otra vez es muy pasiva”, dice una de sus mentoras, Catalina Castaño, capitana del equipo.



Osorio le dio vida a Colombia en cuatro días. También se puso la vestimenta de heroína en los dobles. Ganó tres de los cuatro encuentros que disputó. Y a sus compañeras siempre las impulsó a dar más.



En esta Copa Federación fue Osorio y cuatro más, porque otra de las jugadoras de proyección, la antioqueña Emiliana Arango, de 18 años, no se encontró. Mostró destellos, pero siempre perdió. Su forma física no rindió bien después de una lesión. Además, María Fernanda Herazo perdió contra Puerto Rico su partido de individuales y María Paulina Pérez cayó en los dobles. Osorio tiene un futuro tremendo y sigue brillando.



‘Grand slam’



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4