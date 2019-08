Se buscan sencillos... (Opinión)

Se buscan jugadores para la modalidad individual en Colombia. Sí, así de claro. No es que se prendan las alarmas, pero hoy en día es un asunto que preocupa. Ya no se ven tenistas nacionales en los cuadros principales de los grand slams.

Este lunes arranca el US Open, último grande de la temporada, que contará en la modalidad de sencillos solo con Santiago Giraldo, sí, ¡Giraldo!, de 31 años, el mismo que en septiembre del 2017 hizo una para de seis meses para reiventarse. ¿Y Daniel Galán, la mejor raqueta del país? No, no estará. ¿Y qué otro tenista hay? No, por ahora, no hay otro con un escalafón decente, un nivel alto o una edad apropiada.



El caso de Galán es particular. Llegó a ser el nuevo número uno de Colombia en el 2018. A sus 23 años no ha jugado un grand slam, un dato no menor. Si lo comparamos con los tenistas recientes del país, Giraldo jugó a sus 20 años la primera ronda de Roland Garros, y Alejandro Falla, ya retirado, participó en el mismo torneo a los 20 años.



El tenista bumangués ha desarrollado gran parte de su carrera en la categoría challenger, en la que ha ganado algunos torneítos, pero pare de contar. La razón no obedece a falta de patrocinio, porque detrás de él está Colsanitas. ¿Faltará, mejor, su grupo técnico?



Por su parte, Giraldo está disfrutando más del tenis que estar en la disputa como hace varios años. Volverá a jugar un grand slam luego de Roland Garros del año pasado, del cual salió en segunda ronda. Pero, sin pretender su retiro, no le quedan muchos años en la ATP.



Y ahí es donde la cuenta para. Detrás de ellos no hay un tenista que venga pisando fuerte o muestre un talento superlativo para estar en los próximos años peleando por torneos de ATP, con un escalafón alto o participando en los grandes campeonatos.

Hay jugadores juveniles como Nicolás Mejía, que demuestra cosas y ha ganado torneos Futuros, pero aún no ha madurado, y eso que tiene 19 años. Aparece Mateo Gómez, con 17 años, pero tampoco se ve muy fuerte aún.



Se buscan sencillos para el tenis colombiano porque Giraldo se irá más pronto que tarde, Galán no despega fuerte, y ya no hay más.



FELIPE VILLAMIZAR

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4