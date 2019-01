No hay secretos: Colombia es favorita en la Davis... (Opinión)

Vamos a hablar en plata blanca. Sin patrioterismos ni triunfalismos, pero siendo realistas. La serie de Colombia contra Suecia en la primera fase del Grupo Mundial de la Copa Davis es ganable. Es más, se debe ganar para estar en las finales, que se jugarán en Madrid, del 18 al 24 de noviembre.

Acá ya no importa que Colombia haya llegado a esta zona de la Davis por las modificaciones en su sistema y que por estar en el Grupo I de la Zona Americana, más la suerte y una carambola haya terminado ahí.

Se debe ganar porque Colombia tiene jugadores con mucha más experiencia que los suecos. Es tan claro que Colombia debe ganar que hasta el siempre prudente Santiago Giraldo, 27 veces integrante del equipo de Davis, ha admitido que “Colombia es favorita”.



El favoritismo esta vez no se calcula con el escalafón mundial en la mano, como sí pasó, por ejemplo, en la llave contra Croacia en el 2017. Era evidente la superioridad croata.



Si así fuera, pues los dos sencillos suecos, los hermanos Elías y Mikael Ymer, tienen mejor ubicación en la ATP (117 y 194) que Daniel Galán (228) y Giraldo (251).

El favoritismo de Colombia radica en la experiencia del equipo (Giraldo ha sido 27 veces jugador de Davis , con 26 triunfos y 17 derrotas), con la fortaleza del dobles de Sebastián Cabal y Robert Farah, por el coraje de Galán.



El favoritismo de Colombia radica, también, en su condición de local, en la cancha lenta de polvo de ladrillo del Palacio de los Deportes y en las bolas pinchadas (hueca, sin presión) que son un como una piedra veloz en la altura de Bogotá.



El favoritismo de Colombia radica en que los hermanos Ymer son jóvenes con poca experiencia en la Davis, con apenas 10 y 5 llamados al equipo de Davis, que nunca en sus carreras deportivas han jugado a más de 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar y que su mejor juego siempre ha sido en cachas duras.



El favoritismo de Colombia radica en que su pareja de dobles no juega constantemente junta, sino que hacen duplas con otros tenistas. Markus Eriksson, Jonathan Mridha y Robert Lindstedt, en esa lógica del escalafón, no están ni cerca de Cabal y Farah y saben lo que es perder contra los colombianos. Ni siquiera han ganado todos los títulos de ellos.



El favoritismo de Colombia en esta Copa Davis contra Suecia no es patrioterismo ni triunfalismo. El favoritismo de Colombia es la realidad, es sencillamente pura lógica.



'Grand Slam’



FELIPE VILLAMIZAR

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4