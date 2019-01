Murray no come en la misma mesa de los grandes… (Opinión)

El 7 de noviembre del 2016, Andy Murray trepó a la máxima cumbre del tenis al escalar al número uno del escalafón de la ATP por vencer a Novak Djokovic en el Masters de Londres. Ahora, después de poco más de dos años, anunció que no puede más con los dolores de cadera y que en julio, al terminar su participación en Wimbledon, colgará la raqueta. Una baja que se veía venir.

A Murray, un luchador en la cancha y en la pista, un jugador férreo en el contraataque con un sólido revés paralelo, se atrevieron a incluirlo en un supuesto ‘Big Four’, los mejores cuatro tenistas del mundo, al mismo nivel de Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic, ¡cuando cada uno de ellos le saca más de 11 títulos y 10 finales de grand slam! En realidad lo que hubo fue un ‘Big Three’ (Federer-Nadal-Djokovic) o, incluso, un ‘Superbig Two’: Federer (20 titulos en 30 finales de grand slam) y Nadal (17 en 24).



Murray, un buen y calculador jugador, no come en la misma mesa con Federer, Nadal y Djokovic. Sus lágrimas de adiós y sus dolores han hecho que lo magnifiquen. No marcó ni marcará una época. Ganó dos Wimbledon y un US Open en once finales de grand slam. ¡Tiene las mismas coronas de Stan Wawrinka, un actor de reparto en el circuito! Murray logró el bicampeonato olímpico (Londres 2012 y Río 2016), pero su palmarés no le alcanza para arrimarle un plato a los grandes de la historia, entre otros más, Pete Sampras (14 titulos en 18 finales de grand slam), Björn Borg (11 en 16) y Jimmy Connors y Andre Agassi (ambos, 8 en 15).



En gracia de discusión se puede afirmar que Murray fue más que Wawrinka, que superó a Del Potro, que fue mejor Ferrer; que en la última década fue el mejor del resto, de los humanos, de los mortales, pero eso no lo convierte en dios del tenis. Ni siquiera en semidiós. El parnaso es para las deidades de verdad.



P. D.: Con el anuncio de retiro de Murray se agiganta más la figura de Nadal: un guerrero que aún batalla y gana con sus más de 21 lesiones en las dos rodillas y los reiterados dolores que el español ha confesado sufrir una y otra vez.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4