Luego del eco que tuvo la reveladora entrevista de Novak Djokovic con la 'BBC', en la que reconoció abiertamente que prefiere no vacunarse a ser el mejor de la historia, el tenista serbio regresa a competir este lunes en el ATP de Dubái.



Todavía con polémica, el balcánico vuelve a las pistas gracias a que en Emiratos Árabes Unidos no es obligatorio que los visitantes cuenten con su esquema de vacunación. Además, según declaró el organizador del evento, el empresario Salah Tahla, en el diario local 'The National News', los dirigentes respaldan al hombre que ha ganado en cinco ocasiones la competición.

El regreso de 'Nole'

“Es mejor pensar en el futuro y ser positivo. Creo que es genial tenerlo de vuelta. Sé que todo el mundo ha estado en su contra, pero al final es el número uno del mundo y es un ex campeón en Dubai”, declaró el principal organizador del evento.



“No nos preocupa su pauta de vacunación porque lo más importante para nosotros es seguir las políticas y las normas marcadas por el gobierno. El gobierno aquí no requiere que alguien esté vacunado para ingresar al país. Siempre y cuando se someta a la prueba PCR y esas pruebas sean negativas, entonces puede ingresar. Tenemos pruebas PCR disponibles en el aeropuerto a la llegada y también en el torneo y el hotel oficial”, complementó Salah Tahla.



El ATP 500 de Dubái empieza este lunes 21 de febrero. El serbio llega como el número uno del mundo y, con su retorno después del escándalo en Australia, espera seguir sumando semanas al frente del ránking.



