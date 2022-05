Cuando parecía que la rivalidad más repetida de la historia del tenis, la que enfrenta al serbio Novak Djokovic con el español Rafael Nadal, no podía ofrecer ninguna novedad, el capítulo 59 tendrá una: por vez primera se medirán sobre la tierra batida en la noche parisiense.

Prefiero jugar de día. Conozco este torneo de día, así lo he jugado toda mi carrera (...) Puede ser mi último partido en Roland Garros y me gustaría jugarlo de día", aseguró

Nadal, al que las repetidas lesiones impiden hacer planes a largo plazo sobre su carrera, antes del juego.



Por segunda vez, especificó el español, su rival más habitual es favorito en este escenario, al igual que en 2015, cuando Djokovic venció por vez primera sobre la arcilla de París a un Nadal mermado físicamente.



"El resto de los duelos o yo era un poco más favorito o estaban al 50-50", señaló.



(No deje de leer: Juan Pablo Montoya: inesperada reacción cuando un 'fan' le pidió una foto).



El guión se parece bastante ahora. El español llega sin rodaje sobre tierra batida, mermado por las lesiones que le permitieron solo jugar en Roma, donde su lesión en un pie le impidió competir en plenitud. El choque estelar llega demasiado pronto, sin que su tenis haya tenido tiempo para engrasarse, con dudas tras haberse visto zarandeado en octavos por el canadiense Felix Auger-Aliassime, que, por tercera vez en su carrera, le obligó a jugar cinco sets en Roland Garros. Todo lo contrario que el número uno del mundo, imperial en cada uno de sus cuatro duelos anteriores, sin perder un set, sin ningún síntoma preocupante.



El serbio persigue la tercera corona en París y, de paso, igualar a 21 grandes con

Nadal precisamente en el escenario que más gloria ha dado al español. Todos los indicadores apuntan a un triunfo de Djokovic, el 31 contra Nadal, el tercero en los diez duelos en Roland Garros, el noveno de 28 sobre tierra batida, el segundo consecutivo tras la semifinal del año pasado en la Philippe Chatrier. Pero las estadísticas son relativas entre esos dos contendientes, sobre todo cuando

Nadal ha dado ya pruebas de renacer cuando se le daba por muerto.

Empieza el partido

Novak Djokovic comienza sirviendo.



Rafael Nadal se lleva el primer set. 6-2 para el español.

Más noticias

DEPORTES

*Con EFE