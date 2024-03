Novak Djokovic, tras caer contra el 123 del mundo en Indian Wells: 'Yo le ayudé'

Novak Djokovic regresaba a Indian Wells después de cinco años de ausencia y esperaba conseguir su sexto título en este torneo. Sin embargo, el serbio, número uno del mundo, acabó perdiendo de manera inesperada en la segunda ronda del torneo.

En un partido que parecía accesible en el papel, Djokovic cayó contra el italiano Luca Nardi, número 123 del escalafón de la ATP, por 6-4, 3-6 y 6-3.

Nardi, que accedió al cuadro principal como ‘lucky loser’, fue el cuarto jugador de menor escalafón en vencer al primero de la clasificación en toda la historia.

Así habló Novak Djokovic de su eliminación en Indian Wells

Djokovic, en la rueda de prensa posterior al partido, reconoció la derrota. “Llegó como lucky loser al cuadro principal, así que no tenía nada que perder, jugó bien. Merece la victoria. Yo estaba más sorprendido con mi nivel. Mi nivel fue muy, muy malo”, señaló.

“Se juntaron esas dos cosas. Él tuvo un gran día y yo uno muy malo. El resultado es negativo para mí”, agregó el serbio.

“Le ayudé a jugar bien, no me ayudé a mí mismo. Cometí algunos errores no forzados terribles. Un tenis bastante defensivo y no pegué mucho a la pelota en el tercero. Eso es todo”, insistió Djokovic.

Luca Nardi eliminó a Novak Djokovic en Indian Wells. Foto:Getty Images via AFP Compartir

“Él aprovechó su momento. Jugó más libre, más agresivo que yo, fue a por los golpes y romper en el 3-2 del tercer set fue suficiente”, concluyó.

Djokovic se perdió las anteriores ediciones por la pandemia del coronavirus y por no cumplir posteriormente con los requisitos de la vacunación.

Había reaparecido el sábado con una victoria más trabajada de lo previsto contra el australiano Aleksandar Vukic, cuando perdió el segundo set y acabó imponiéndose por 6-2, 5-7 y 6-2 para sumar la victoria número 400 de su carrera en un Masters 1.000.

DEPORTES

Con Efe

Más noticias de Deportes