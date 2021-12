Novak Djokovic estuvo demasiado cerca de convertirse, por sus números, en el mejor tenista de la historia en este 2021.

Un año en el que pareció implacable en el primer semestre ganando el Australian Open, Roland Garros y Wimbledon, mientras el mundo presenciaba la cada vez más notoria ausencia de Rafael Nadal y Roger Federer, los otros dos integrantes del Big Three, como se le conoce al trío que integran con el serbio, los grandes dominadores del tenis en las dos primeras décadas del siglo XXI.



Le puede interesar: (Deportista del año EL TIEMPO: Zambrano, el relámpago de plata)



Djokovic, quien terminó el año como número uno por séptima vez para marcar un récord, ganó el Abierto de Australia, el Abierto de Francia y Wimbledon, aunque no pudo ser campeón en los Juegos Olímpicos de Tokio y el Abierto de Estados Unidos, en su búsqueda de un raro grand slam dorado (Golden Slam), que suma los cuatro grandes trofeos y la medalla de oro olímpica.



La única persona en lograrlo ha sido la alemana Steffi Graf, que consiguió esta extraña distinción en 1988.

Facebook Twitter Linkedin

Novak Djokovic Foto: EFE



El punto negro en el año del serbio sin duda tuvo lugar en los Juegos Olímpicos. Después de ser eliminado en semifinales por Alexander Zverev, Djokovic perdió la cabeza en la disputa por la medalla de bronce contra el español Pablo Carreño.



En el primer punto del tercer set, Nole no logró llegar a una pelota que le envió el tenista español, por lo que, en medio de la frustración, arrojó su raqueta a las gradas de la arena.



Si bien es cierto que ya se ha visto en más de una ocasión al serbio desahogarse de forma explosiva cuando las cosas no le salen bien, esta vez era más notorio de lo normal que estaba perdiendo los estribos. Después de la actitud que ya muchos reprochan, Djokovic tuvo una segunda polémica.



En ese mismo set perdió un punto tras tirar afuera una pelota que aparentemente era fácil, por lo que el serbio no pudo contener su molestia al tener un error de esa manera.



Le puede interesar: (Meluk le cuenta: (No había posibilidad de equivocarse))



Al ver cómo el encuentro se le iba de las manos, golpeó con fuerza otra raqueta hasta destrozarla contra uno de los postes que templan la malla de juego, calentando los ánimos en este encuentro. Lo mismo ocurrió tras perder el US Open: en medio de la final que perdió con Daniil Medvedev por triple 6-4, estalló de ira y reventó su raqueta contra el suelo.



Para cerrar el 2021, el serbio también fue nombrado campeón del mundo de la Federación Internacional de Tenis en 2021 por séptima vez.

"Después de un año tan gratificante para mí, mi equipo, mi familia y los aficionados". FACEBOOK

TWITTER



Estaba empatado con el estadounidense Pete Sampras en seis victorias por el título otorgado por primera vez en 1978. “Después de un año tan gratificante para mí, mi equipo, mi familia y los aficionados, es un gran honor ser nombrado campeón del mundo de la ITF por séptima vez”, dijo Djokovic.



“Estoy muy agradecido y orgulloso por los resultados que he logrado y afortunado de haber tenido la oportunidad de competir también con el equipo nacional serbio”, dijo.



Djokovic está empatado con Rafael Nadal y Roger Federer en 20 grand slams y podría hacer suyo el récord si consigue el Abierto de Australia del próximo mes, un torneo que ha ganado más veces que nadie: nueve.



Le puede interesar: (Egan Bernal, un Giro de Italia inovidable)



DEPORTES y LA NACIÓN - GDA