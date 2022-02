El tenista Novak Djokovic se mostró bastante contento después de confirmarse que volverá a jugar en los próximos días, en el ATP de Dubái, tras el escándalo del Abierto de Australia.



De hecho, según declaró a la prensa serbia, toda la polémica que ha suscitado su resistencia a la vacunación representa una razón más para luchar por ser el más ganador de la historia.

La motivación de Djokovic

"Me alegro de poder volver a jugar el lunes (...) Echo de menos el tenis después de todo lo que he pasado", declaró el tenista serbio a la prensa durante una visita al pabellón de su país en la Exposición Universal de Dubái.



Su rechazo a la vacuna contra el covid-19 llevó a que no pudiese participar en enero en el Abierto de Australia, el primer gran torneo de la temporada. Eso dio inicio, entre otras cosas, a un enrollo judicial y a la victoria final del español Rafael Nadal gran rival de Djokovic en la pugna por ser el tenista con más Grand Slam de la historia.



Djokovic aseguró que lo ocurrido le da "un motivo más para jugar mejor que nunca y querer ganar un 'Grand Slam'", conforme declaró a la televisión pública de su país (RTS).

Varios serbios se manifestaron en Melbourne, el pasado enero, frente al lugar donde supuestamente estuvo retenido Novak Djokovic. Foto: William West. AFP

El tenista tiene previsto participar en el Torneo ATP de Dubái, que comenzará el próximo lunes. En Emiratos Árabes Unidos, la vacuna no es obligatoria para los visitantes.



En una entrevista a la cadena británica 'BBC', el serbio se mostró dispuesto a "pagar el precio" de no poder jugar para no contravenir sus convicciones contra la vacuna.



Sobre su participación en los siguientes torneos, Djokovic dijo: "Dependerá de los países en los que se disputen los torneos; estaré preparado y deseo seguir mi carrera".



El número 1 mundial reiteró que no piensa vacunarse, aunque no descartó hacerlo en un futuro: "Tengo el espíritu abierto... Todo es posible en la vida, veremos como evoluciona la situación, pero por el momento he decidido no hacerlo" y lamentó "que me relacionen con ciertas iniciativas" en relación a los movimientos antivacunas, dijo en la pasada entrevista con la 'BBC'.



